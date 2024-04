Il candidato sindaco Fabio Romito inaugura il comitato elettorale: "Il centrodestra rappresenta il cambiamento per Bari"

"Alla candidatura a sindaco il centrodestra è arrivato per primo perché è unito. Siamo uniti per convinzione, il centrodestra rappresenta una famiglia che da 15 anni fa politica nella stessa direzione". Lo ha dichiarato il candidato sindaco di Bari Fabio Romito, questa sera durante l'inaugurazione del suo comitato elettorale in corso Vittorio Emanuele.

Romito è stato accompagnato dal vice ministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, dal sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, dai senatori Roberto Marti della Lega e Filippo Melchiorre di Fratelli d'Italia.

"Oggi non inauguriamo solo un comitato elettorale - ha detto Romito - oggi inauguriamo una nuova stagione per questa città e per il centrodestra di questa regione. Dobbiamo essere severi con noi stessi sui doveri, ma liberali e progressisti sui diritti. Dobbiamo imparare ad ascoltare la gente, ascoltare il popolo barese non soltanto in campagna elettorale, ma ogni singolo giorno. Stiamo facendo una campagna elettorale da 'libro cuore', in mezzo alla gente".

Il candidato sindaco ha parlato della sua campagna elettorale e di come lui ed i suoi colleghi sentano in città "ovunque la forte voglia di discontinuità".

"Rappresentiamo il cambiamento - ha sottolineato Romito - Mentre nel centrosinistra sono impegnati a litigare, noi sappiamo quello che vogliamo fare, vogliamo portare Bari a essere la capitale del Mediterraneo, un città proiettata nel futuro".

L'aspirante primo cittadino ha toccato anche alcuni temi del dibattito politico: "I cittadini in periferia meritano rispetto e attenzione ogni singolo giorno noi immaginiamo un 'welfare orizzontale', utilizzando le esperienze delle associazioni del terzo settore".

Romito ha attaccato la politica di centrosinistra riferita alla proliferazione di pista ciclabili in città. "Non siamo retrogradi, noi vogliamo una mobilità sostenibile - ha detto il candidato sindaco di centrodestra - Bari ha bisogno anche di 6 parcheggi sotterranei, noi vogliamo essere concreti".

"Dobbiamo essere riconosciuti per il buon governo e non per la comunicazione, tik tok e like sui social", ha spiegato Romito.

In chiusura, il giovane candidato ha dichiarato inoltre: "Dobbiamo parlare di guardia medica, di sanità di prossimità perché il diritto alla salute è di tutti i cittadini baresi".