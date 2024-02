Centrosinistra verso il nuovo tavolo di coalizione, incontro Leccese-Laforgia: "Pronti al confronto, necessario restare uniti"

Un incontro "interlocutorio" ma "opportuno" per discutere "il percorso in vista della convocazione del Tavolo della coalizione che si terrà venerdì 16 febbraio". Così in una nota Michele Laforgia, commenta il confronto avvenuto nel pomeriggio con Vito Leccese. Un primo colloquio, dunque, tra i due candidati sindaco attualmente in campo per il centrosinistra: il primo, Laforgia, sostenuto da partiti e movimenti della 'Convenzione per Bari', il secondo, Leccese, indicato dal Partito democratico.



"Prima di tutto – afferma Laforgia – abbiamo entrambi espresso la volontà di tenere unito e allargare il fronte progressista ed evitare una divisione che i nostri elettori non comprenderebbero. Abbiamo inoltre condiviso la necessità di riprendere il confronto sulle candidature e sulle linee programmatiche fra tutte le forze politiche convocate per venerdì prossimo, compreso il Movimento Cinque Stelle, cercando di arrivare a una posizione unitaria”.

Ma Laforgia torna anche sull'ipotesi primarie, ribadendo la sua contrarietà: "Se non si arriverà a convergere su un unico candidato - prosegue - il Tavolo della coalizione dovrà indicare un metodo di coinvolgimento e consultazione della base, che a mio avviso, e per ragioni più volte espresse non solo da me, dovrà essere diverso dalle primarie".