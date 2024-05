Inclusività, dialogo, servizi: a Bari un dibattito sul futuro della scuola

"Altro che autoritarismo, classi differenziali e divisione degli studenti per livelli di apprendimento. La scuola deve andare in un’altra direzione e Bari può rappresentare un presidio culturale fondamentale": è stato questo il messaggio al centro del dibattito che si è tenuto lo scorso 20 maggio nella sede de La Giusta Causa a Bari.

'E’ la scuola inclusiva: un diritto in Comune', lo slogan dell’incontro, durante il quale Antonella Vulcano e Maurizio Lembo, candidati al consiglio comunale per la lista Bari Bene Comune, hanno dialogato con esponenti del mondo scolastico e sindacale per elaborare un piano di proposte sulla scuola. "La nostra, dicono entrambi, è una candidatura che porta temi e problemi a cui la coalizione guidata da Michele Laforgia è da sempre sensibile: inclusività, dialogo con chi la scuola la fa e la rappresenta, servizi per gli studenti e le studentesse".

Hanno contribuito al dibattito, dando contenuti e sostanza ai temi, la dirigente scolastica Rosanna Brucoli (la quale ha evidenziato come sia necessaria una interazione più efficace con gli enti pubblici, per la manutenzione degli edifici scolastici e per i trasporti, sottolineando come spesso manchino palestre adeguate e in generale i luoghi per la socialità dei bimbi e delle bimbe, dei ragazzi e delle ragazze: tra le richieste, anche quella di tenere alta l'attenzione al piano di dimensionamento e allerta massima verso l’autonomia differenziata), la vicepresidente di PugliAccessibile Ivana Palieri (che ha chiesto maggiori investimenti nelle politiche di inclusione del Comune di Bari, per chi ha delle disabilità, per l’integrazione degli alunni stranieri, per le famiglie in situazione di disagio economico e sociale), il segretario generale FLC CGIL Vito Fumai (il quale ha rimarcatoi rischi dell’autonomia differenziata e delle "bislacche proposte per gli alunni con disabilità" circolate in questi giorni a livello nazionale).

Stimolanti gli interventi del pubblico: importante che Bari possa essere portatrice di una visione culturale peculiare, improntata all’ascolto degli studenti, alla vicinanza ai loro percorsi e alle loro esigenze.