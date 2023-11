Italia Viva avverte il tavolo del centrosinistra per le Comunali di Bari 2024: "Senza accordo unitario ci presenteremo alle Primarie"

Italia Viva "continuerà a fornire alla coalizione" di centrosinistra "il proprio supporto per l’individuazione di un candidato unitario" alle Elezioni comunali di Bari 2024. "Qualora non si dovesse riuscire a trovare una sintesi, parteciperà alle primarie con un proprio" nome. Ad affermarlo è il presidente provinciale del partito, Stefano Franco, intervenendo nel sempre più intricato dibattito per la scelta del candidato per affontare la sfida elettorale e immaginare un dopo-Antonio Decaro, non più ricandidabile dopo 2 mandati da primo cittadino. Una discussione che nelle ultime settimane sembra essersi incagliata tra le rivendicazioni del Pd ad avanzare il nome (o i nomi) e le altre anime della coalizione divise tra chi vorrebbe delle Primarie e chi invece un accordo evitando così il passaggio che chiamerebbe al voto i militanti e gli elettori di centrosinistra.

"Con grande attenzione - rimarca Franco - stiamo seguendo il dibattito che si sta sviluppando all’interno del tavolo della coalizione di centro-sinistra a Bari e di cui apprendiamo dagli organi di stampa. Italia Viva è presente all’interno del tavolo fin dalla prima riunione, avendo accolto l’invito del segretario cittadino barese del Pd a parteciparvi. Fin dal primo momento abbiamo svolto un ruolo costruttivo all’interno del tavolo, lavorando sulle linee programmatiche e partecipando ai vari incontri promossi, tra cui il meeting della convenzione al Teatro Kismet dello scorso 15 settembre a cui siamo anche intervenuti con alcuni contributi. Prendiamo atto che al momento, nonostante alcune disponibilità di autorevoli figure del nostro territorio, non si sia ancora arrivati ad una posizione unitaria circa la candidatura a sindaco. Auspichiamo che la sintesi possa essere trovata all’interno della coalizione e pertanto si chiarisce che Italia Viva, con lo stesso spirito di responsabilità che ha finora rappresentato, continuerà a lavorare nel tentativo di attenuare le tensioni e facilitare il dialogo tra tutti gli interessati".

"Siamo consapevoli - aggiunge Franco - che il nostro ruolo di forza politica riformista e moderata ci pone come veicoli di facilitazione rispetto a tutti i valori che animano la pluralità degli attori presenti, inclusi i valori cattolico-popolari che devono essere tutelati all’interno della proposta della coalizione. Siamo altresì consapevoli che è fondamentale individuare un candidato forte e credibile che possa garantire rappresentanza a tutti i baresi che si aspettano da un lato una Città che deve continuare a crescere attraverso la corretta gestione dei fondi Pnrr, dall’altro una proposta che attui politiche riformiste in termini di decentramento amministrativo, aggiornamento dei regolamenti comunali, centralità della Zona Industriale e dello sviluppo economico, attenzione ai fragili e alle periferie, un nuovo piano per la sicurezza e per il decoro urbano" conclude Franco, spiegando che Iv potrà partecipare con un nome alle Primarie qualora queste fossero lo strumento finale per la scelta del candidato sindaco.