Modello Basilicata anche a Bari? Ipotesi Italia Viva col centrodestra: "Contesto diverso, ma stiamo ragionando"

Il centrodestra potrebbe includere anche Italia Viva nello schieramento delle prossime Elezioni Comunali di Bari 2024, replicando il modello vincente con cui è stato rieletto, nella consultazione svoltasi lo scorso weekend, il governatore Vito Bardi in Basilicata. L'ipotesi è stata ventilata dalla coordinatrice azionale di Iv, Raffaella Paita, nel corso di un'intervista a Tgcom24 riportata dall'agenzia Dire.

"In Basilicata il centro è stato determinante - dice -. Senza la forza dei rappresentanti di Orgoglio Lucano e Italia Viva insieme alle altre forze centriste, Bardi non avrebbe vinto. In questo modo è possibile spostare l'asse della coalizione di Bardi verso il centro, piuttosto che verso la destra-destra. È la stessa operazione fatta a Genova con Bucci. Bari? Stiamo ragionando, il contesto politico è completamente diverso".

"Ci sentiamo liberi - ha aggiunto Paita - di decidere di volta in volta. Il centro è in piena salute, è competitivo con entrambi gli schieramenti e può affrontare con coraggio le europee nella lista Stati Uniti d'Europa".