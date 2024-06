Comunali Bari, Laforgia: "Vito Leccese avrà il mio sostegno al ballottaggio, questo non è che un nuovo inizio"

Il candidato sindaco parla a scrutinio ancora in corso, ma con i dati che ormai profilano un ballottaggio tra Leccese e Romito. Ribadisce, come detto nelle scorse settimane, che sosterrà il candidato del Pd al ballottaggio: "Abbiamo ottenuto quasi il doppio delle percentuali che le nostre liste avevano ottenuto nel 2019", ha detto Leccese. "Il centrosinistra è intorno al 70% mentre la destra unita, che pure governa nell'intero Paese, con il suo candidato della Lega, Fabio Romito, non raggiunge il 30%, come nel 2019".

"Dobbiamo riconoscere - ha detto ancora Laforgia -il grande risultato ottenuto dal Partito democratico e dal candidato sidnaco Vito Leccese. Da parte mia, avendo una sola parola nella vita, ho dichiarato e scritto che Vito essendo lui ilc andidato al ballottaggio avrà il mio sostegno e penso di tutte le liste che hanno appoggiato la mia candidatura". "Noi - ha detto ancora Laforgia - intendiamo proseguire, anzi saremo più forti e più incisivi in Consiglio comunale, questo non è che un nuovo inizio". "Non sono deluso - ha detto ancora Laforgia - ma molto inorgoglito ed esaltato per questo risultato, noi abbiamo creato uno spazio politico che non esisteva".