Laforgia chiede le dimissioni di Vulcano dall'Asi. E Romito attacca: "Tutto il sistema della sinistra da resettare"

Michele Laforgia chiede le dimissioni di Pierluigi Vulcano dalla presidenza dell'Asi. Il candidato sindaco ne ha parlato durante il confronto pubblico tra candidati dal titolo “Città della conoscenza”, organizzato nel cinema Galleria da Università degli Studi di Bari, Politecnico, Cnr, Istituto nazionale di fisica nucleare, Accademia di Belle Arti e Conservatorio Niccolò Piccinni.

Tra i temi su cui i candidati sono stati chiamati a rispondere c’era quello dei servizi per gli universitari e della mobilità urbana. Michele Laforgia ha ricordato che l’azienda partecipata del Comune Amtab, che gestisce il trasporto pubblico in città, è al centro delle verifiche della commissione ispettiva del Ministero dell’Interno finalizzata a valutare eventuali infiltrazioni criminali. "Alla guida delle aziende partecipate - ha detto Laforgia - non vanno nominate persone gradite o fedeli o che vanno sistemate dopo o in vista delle elezioni, ma manager affidabili, competenti e capaci". "Bisogna stabilire il principio – ha detto ancora Laforgia - per cui la politica deve avere l’obiettivo primario di far funzionare le aziende pubbliche per il servizio che rendono. E non si può continuare a tenere alla guida prima di Amtab, ora del Consorzio Asi, un manager pubblico (Vulcano, ndr) che ha subito due pignoramenti per non aver pagato le tasse, attualmente per 400mila euro. Non ho nulla di personale, anzi è un collega che conosco bene, da molto tempo, ma credo si debba dimettere. Ed è strano che non ne parli nessuno, in campagna elettorale".

"Finalmente anche il centrosinistra si accorge del grave problema delle nomine all’interno delle partecipate, di Comune e Regione - afferma a proposito della richiesta di Laforgia il candidato sindaco del centrodestra, Fabio Romito - Lo abbiamo denunciato negli ultimi 10 anni quando eravamo all’opposizione in consiglio comunale, l’ho detto all’inizio di questa campagna elettorale e l’ho ripetuto durante l’incontro organizzato nel pomeriggio al Galleria. Ma come ho fatto presente a Michele Laforgia, questo vale per tutti. Per il presidente dell’Asi, (ex Amtab), Vulcano, ma anche per la consigliera di Emiliano, ex presidente del Pd, Titti De Simone, candidata con Laforgia, che non è in grado di dimostrare con le carte, il lavoro per il quale è stata remunerata. Non basta chiedere le dimissioni di Vulcano, bisogna resettare tutto il sistema di potere di questa sinistra".