Voto di scambio e inchieste, le parole di Laforgia e la reazione di Leccese: scontro tra i due candidati

"Non possiamo permetterci di retrocedere a Comune sciolto per infiltrazioni mafiose", dice Laforgia dal palco del suo comizio al San Paolo insieme a Giuseppe Conte. Parole che scatenano la reazione di Vito Leccese: "Quello dello scioglimento è lo spettro che il centrodestra ha agitato per tutta la campagna elettorale come un manganello. Ora vedo che il manganello dalle mani di Gasparri è passato a quelle di Laforgia". Così, a pochi giorni dal voto per le Comunali, lo scontro è questa volta tra i due candidati in campo per il centrosinistra (Laforgia sostenuto da M5S, Sinistra Italiana, Partito comunista e altre realtà della 'Convenzione per Bari, Leccese candidato del Pd e altre liste civiche).

Nel corso del suo comizio con il leader del M5S, Laforgia in un passaggio ricorda le recenti inchieste giudiziarie (con le accuse anche di voto di scambio e corruzione elettorale) che hanno portato Bari alla ribalta delle cronache nazionali nei mesi scorsi. "Perché non se ne parla più? Le misure cautelari, la giustizia penale - dice l'avvocato barese - non risolvono i prblemi della città, della corruzione e della legalità. Per risolvere i problemi ci vuole la politica, che deve arrivare prima della magistratura". Quindi le parole sulla Commissione ispettiva antimafia, attualmente ancora al lavoro al Comune di Bari, e sul rischio di uno scioglimento per mafia: "Non se ne parla più, ma a Bari c'è ancora la commissione ispettiva della Prefettura e del Ministero dell'Interno che concluderà i suoi lavori non più a giugno, avendo chiesto una proroga, ma probabilmente a settembre, dopo il rinnovo del Consiglio comunale, dopo che ci sarà un nuovo sindaco e una nuova giunta - dice Laforgia - E quella Commissione parlerà di quello che è successo a Bari anche in questi mesi, parlerà anche di quello che è successo in queste elezioni, e darà un'indicazione al governo, un governo che certo non ci è amico, su quello che a Bari è successo alle elezioni e su chi governerà la città nei prossimi 5 anni". "Non possiamo permetterci di retrocedere a Comune sciolto per infiltrazioni mafiose e per evitare questo rischio noi abbiamo un primo, fondamentale strumento, il voto, il voto non solo per il sindaco ma per le candidate ei candidati diversi da quelli che hanno governato in questi dieci anni, il voto per un rinnovamento profondo del nostro Consiglio comunale, il voto per una nuova classe politica".

A stretto giro, arriva la replica di Leccese: "Quello dello scioglimento è lo spettro che il centrodestra ha agitato per tutta la campagna elettorale come un manganello. Ora vedo che il manganello dalle mani di Gasparri è passato a quelle di Laforgia. Devo dire che dispiace vedere una persona con la sua cultura politica, che, dopo aver partecipato alla manifestazione di piazza in sostegno di Antonio Decaro contro il blitz della commissione, ora si abbassa a ripetere le minacce della destra. Ma ce ne faremo una ragione e continueremo ad andare avanti col sorriso".

Parole alle quali ha voluto replicare lo stesso Laforgia con una successiva nota: "Prendo atto che per Vito Leccese ricordare che a Bari abbiamo ancora la commissione ispettiva, invocare un patto per la legalità e auspicare il rinnovamento del consiglio comunale equivale a una minaccia. Dubito, tuttavia, che agitare nei miei confronti lo spettro della destra, del manganello e del senatore Gasparri gli farà guadagnare un solo voto. Di certo non gli fa fare bella figura e, soprattutto, non impressiona neanche il mio gatto".