Ballottaggio a Bari, Leccese: "Le denunce vere si fanno in Questura, io ho fatto la mia"

"Le denunce, quelle vere, si fanno in questura, non sui social network. Io ho fatto la mia. Se ci sono irregolarità la magistratura avrà modo di chiarire". Dopo la denuncia diffusa dal candidato sindaco del centrodestra Romito circa presunte irregolarità in un seggio a Bari, a parlare è il candidato sindaco del centrosinistra, Vito Leccese. In un post sui social, Leccese pubblica una foto che lo ritrae davanti alla Questura di Bari, dove il candidato sindaco si è recato in seguito ai fatti avvenuti oggi. Proprio i fatti odierni, a cominciare da quanto accaduto sui social, da dove è partita la segnalazione di Romito, con alcuni attacchi al centrosinistra, sarebbero oggetto dell'esposto-denuncia presentato.