Troppe donne candidate, esclusa la lista Laforgia Sindaco per la corsa al Municipio IV di Bari

La Commissione Elettorale ha escluso la lista Laforgia Sindaco che supporta Giusy Giannelli, candidata presidente del Municipio IV di Bari (Carbonara, Ceglie, Loseto e Santa Rita). La decisione è arrivata poichè sono state inserite troppe donne nell'elenco, ovvero 8 su 10 candidature. Una quota femminile che, in base alla legge, crea uno squilibrio poichè un genere non può essere rappresentato per più dei due terzi dei nomi in elenco.

"La parità di genere non è uno slogan" ma "in questo Municipio abbiamo commesso un errore, abbiamo sbagliato per eccesso" ha commentato il candidato sindaco Michele Laforgia con al fianco Giannelli.

Quest'ultima, dunque, correrà supportata da 3 liste. In campo, nella corsa per la guida del Municipio 4, anche Maria Chiara Addabbo (Pd e altre 7 liste) e Matteo Colapietro (centrodestra).