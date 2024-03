Il M5S Bari in assemblea a 'casa Laforgia': "Lo sosteniamo alle Primarie, figura autorevole e di garanzia"

Domenica mattina a Bari sarà il giorno dell'assemblea cittadina degli iscritti ed eletti del M5S cittadino, per fare il punto sulle Comunali di giugno 2024. L'appuntamento si terrà nella sede del comitato elettorale di Michele Laforgia, candidato alle Primarie del centrosinistra (opposto a Vito Leccese) in programma il prossimo 7 aprile. Laforgia sarà assieme al vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco, al coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Leonardo Donno, al coordinatore della provincia di Bari del Movimento 5 Stelle Raimondo Innamorato, al deputato Gianmauro Dell’Olio, e ai consiglieri comunali Antonello Delle Fontane e Italo Carelli nonchè ai consiglieri municipali Gaetano Colella, Giuseppe Bondanese, Giuseppe Catalano, Chiara Riccardi e Vito Saliano.



“Il Movimento 5 Stelle - dichiarano Turco, Donno e Innamorato - sostiene Michele Laforgia in questa consultazione che permetterà al campo giusto e progressista di individuare il proprio candidato sindaco. Tutti gli iscritti di Bari, insieme al nostro onorevole Gianmauro Dell'Olio, ai consiglieri comunali e ai municipali potranno far arrivare sostegno e supporto a Michele Laforgia durante l’assemblea cittadina di domenica mattina che si terrà proprio nella sede del suo comitato, da dove partiamo per questa avventura entusiasmante. Parleremo di temi, di quello che abbiamo previsto come M5S nel programma di coalizione, e per la prima volta, Michele Laforgia ascolterà i nostri iscritti, così da stabilire quel rapporto di fiducia che ci deve essere tra un sindaco e la cittadinanza”.



“In questi mesi abbiamo chiesto ai cittadini di fare proposte per Bari - aggiunge Dell’Olio - che abbiamo raccolto ai gazebo e nel corso delle assemblee dei gruppi territoriali. Un percorso che continuerà domenica, alla presenza di Michele Laforgia, che dialogherà con i nostri iscritti per un confronto sulle idee per far crescere la nostra città. Un momento importante, e siamo sicuri molto partecipato”.



“Finalmente domenica gli attivisti e i sostenitori del Movimento 5 Stelle Bari potranno approfondire la conoscenza dell’avvocato Michele Laforgia e comprendere quanto la sua autorevole figura sia sinonimo di garanzia affinché Bari continui a crescere ed evolversi, nel totale coinvolgimento di tutte le forze politiche progressiste che faranno parte del ‘Campo Giusto’. Sarà un grande momento di condivisione in cui la nostra comunità si confronterà con Michele Laforgia per conoscere la sua visione di Bari 2024" concludono Delle Fontane e Carelli.