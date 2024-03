Il M5S conferma l'appoggio a Laforgia alle Primarie per le Comunali: "Da lui gesto di responsabilità. Ora si parli del futuro di Bari"

"L'ennesimo gesto di grande responsabilità del nostro candidato sindaco Michele Laforgia è utile a tenere unito il campo giusto progressista. Non si possono, però, trascurare la gravità delle inchieste in corso, gli arresti e il coinvolgimento diretto di chi, fino a pochi giorni prima, avrebbe tranquillamente partecipato e inciso nelle primarie". Ad affermarlo, in una nota, il senatore e vicepresidente M5S Mario Turco, Leonardo Donno, deputato M5S e coordinatore regionale Puglia, Raimondo Innamorato sindaco di Noicattaro e coordinatore provinciale M5S Bari. Dichiarazioni che arrivano all'indomani del passo in avanti fatto da Laforgia che ha accettato le richieste del Pd per facilitare la partecipazione alle Primarie del 7 aprile per la scelta del candidato sindaco di centrosinistra per Bari. Consultazioni che vedranno in campo proprio Laforgia e Vito Leccese.

"Considerato il grave rischio di inquinamento di quella che dovrebbe essere una festa di partecipazione democratica - dice il M5S -, avevamo valutato opportuno e responsabile inserire regole più severe per assicurare una consultazione popolare trasparente e alternativa rispetto al passato, a garanzia di tutti. Il Pd, o almeno buona parte del suo gruppo dirigente, ha ritenuto di non accettare nemmeno il requisito - per noi minimo - di una facile e gratuita preregistrazione e un voto elettronico certificato, utili a garantire maggiore trasparenza nella partecipazione popolare preordinata a individuare il candidato sindaco di Bari. Davanti a questi continui 'no' e al rischio che diventino vani i passi avanti fatti sin qui in direzione dell’unità, abbiamo convenuto con Michele Laforgia e le forze politiche e civiche che lo sostengono, che sia il Pd ad assumersi la totale responsabilità di organizzare, dettare le regole e assicurare il trasparente e regolare svolgimento della consultazione. A questo punto le chiamino pure primarie, ma si assumano anche le relative responsabilità".

"Detto questo, adesso si parli di temi, di priorità per i baresi, di programmi, di come lasciarsi alle spalle le ombre - prosegue la nota - del passato e di come rilanciare e rinnovare la politica barese recuperando credibilità e fiducia da parte dei cittadini. È per questo che il M5S è sceso in campo, con convinzione, al fianco di Michele Laforgia, che per noi incarna principi e valori fondamentali a garantire il rinnovamento necessario per la guida della città di Bari" concludono Turco, Donno e Innamorato