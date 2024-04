Il M5S punta su Laforgia e chiede patto per la legalità: "Da condividere con tutto il centrosinistra barese"

“A seguito di un confronto avvenuto nelle scorse ore con Michele Laforgia, abbiamo condiviso e preso atto della posizione espressa dai due candidati. Una proposta che sosteniamo. Sin dall’inizio il Movimento 5 Stelle ha lavorato all’unità della coalizione progressista per giungere a una sintesi condivisa. Abbiamo sempre sostenuto la necessità di rinnovamento, anche perché quanto accaduto nelle ultime settimane non può essere ignorato". A parlare, in una nota, sono il vicepresidente del M5S, Mario Turco, nonchè i coordinatori di Puglia e provincia di Bari del Movimento, Leonardo Donno e Raimondo Innamorato, confermando il sostegno per Michele Laforgia alle prossime Comunali di Bari 2024 (supportato da varie liste di Sinistra), dove correranno anche Vito Leccese (Pd e altre liste del centrosinistra) e Fabio Romito (centrodestra).

"Siamo sempre stati convinti che Laforgia potesse rappresentare la migliore scelta - prosegue la nota - e abbiamo auspicato fino all’ultimo che ci fosse una convergenza unitaria sul suo nome. Una figura autorevole e rappresentativa del cambiamento necessario per guidare la città di Bari. Abbiamo invitato le altre forze politiche e civiche a convergere su questa strada in un percorso in cui valori come la legalità e la trasparenza si potessero unire a obiettivi condivisi. Adesso però è arrivato il momento di guardare avanti, per questo abbiamo ribadito il nostro pieno sostegno a Laforgia. Per mantenere l’unità della coalizione progressista, è opportuno avviare nelle prossime ore un tavolo per definire con i candidati e con tutte le altre forze in campo il Patto per la legalità e l'unità per Bari, per condividere insieme le regole e le condizioni già preannunciate dai due candidati. Siamo pronti per iniziare una campagna elettorale basata sui temi e la trasparenza per il bene della città di Bari e dei suoi cittadini” conclude la nota.