Comunali, i 5 stelle aprono all'intesa con il centrosinistra, ma dicono no alle primarie: "Sintonia con Decaro sui nostri punti programmatici"

Prove di dialogo in casa Movimento 5 Stelle Bari in vista delle comunali del prossimo anno. Questa mattina alcuni rappresentanti del gruppo consiliare e dei municipi del Movimento 5 Stelle al Comune di Bari, accompagnati dal coordinatore provinciale - nonché sindaco di Noicattaro - Raimondo Innamorato e dal deputato Gianmauro Dell’Olio, hanno incontrato il sindaco di Bari Antonio Decaro per sottoporre formalmente, all’attenzione sua e della maggioranza consiliare, un’agenda di impegni comuni da avviare nei prossimi mesi di amministrazione.

L’incontro è il risultato di una collaborazione istituzionale che, sebbene dai banchi della minoranza, il M5S non ha mai fatto mancare. Una sinergia basata sul comune impegno a lavorare senza risparmio per ottemperare agli impegni assunti con i cittadini.

Gli esponenti del M5S hanno sottoposto al sindaco un ventaglio di azioni e di progetti che già in passato erano stati terreno di visione comune e su cui l’amministrazione, attraverso il sindaco Decaro, si è impegnata a lavorare.

“Il rapporto con il Movimento 5 stelle non nasce oggi ma è frutto di un dialogo costante portato avanti negli anni a tutti i livelli e che si è sempre basato su temi e progetti e mai su alleanze o accordi politici sottotraccia” – spiega il sindaco Decaro. “La condivisione di questi impegni di fine mandato non è altro che l’impegno a proseguire insieme un percorso che non può che far bene alla nostra città. Sono tanti i progetti e gli obiettivi che la coalizione di centrosinistra condivide con il Movimento ed è un bene, in questo momento, provare ad unire le forze per continuare a lavorare per la città anche in vista delle prossime scadenze elettorali amministrative”.

“Riteniamo che condividere con il sindaco Decaro quest’agenda di impegni possa contribuire a migliorare ulteriormente la qualità della vita dei nostri concittadini” – dichiara il coordinatore provinciale M5S, Raimondo Innamorato. “La maggior parte degli obiettivi proposti sono stati già presentati con mozioni all’attenzione di consiglio e giunta in questi anni di consiliatura. Pur rimanendo in minoranza vogliamo offrire il nostro contributo per realizzare obiettivi ambiziosi utili alla città perché è quello che ci siamo prefissi come impegno nel percorso elettorale precedente. La disponibilità manifestata dal sindaco evidenzia una convergenza importante che ci vede collaborare nel comune interesse cittadino. Questo ci motiva a valutare anche intese future perché si possa provare a fare sintesi sulla visione della città di Bari che vogliamo”.