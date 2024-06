Il M5S e il sostegno a Leccese per il ballottaggio: "Sì se sarà convocato tavolo per firmare patto legalità"

Il M5S sosterrà il candidato sindaco Vito Leccese al ballottaggio per le Comunali di Bari se verrà prima "convocato un tavolo per la redazione e la firma di un patto di legalità". A rivelarlo all'Ansa è il coordinatore provinciale barese del M5S, Raimondo Innamorato, interpellato sulle prossime mosse del Movimento in vista della sfida finale tra meno di 2 settimane che opporrà Leccese (sostenuto da Pd, Europa Verde e altre 5 Civiche) al candidato del centrodestra Fabio Romito.

Il M5S al primo turno aveva sostenuto Michele Laforgia che, con 6 liste complessive ha ottenuto il 21,75% delle preferenze. Laforgia, ieri, ha annunciato il suo sostegno a Vito Leccese per il ballottaggio.

Innamorato spiega la posizione del Movimento: "Noi - dice - aspettiamo che venga convocato il tavolo che avevamo già chiesto. Il nostro intervento al ballottaggio è vincolato a questo". Infine, all'ipotesi di un apparentamento ufficiale con Leccese, il coordinatore pentastellato del Barese risponde così: "Non siamo interessati a questo, non ci interessa un seggio in più o uno in meno. Vogliamo solo costruire un progetto chiaro per Bari".