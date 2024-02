Il M5S ribadisce il suo no alle Primarie per scegliere il candidato sindaco di Bari: "Coalizione resti unita"

“Leggendo la rassegna stampa degli ultimi giorni, abbiamo appreso, con sommo stupore, della volontà manifesta da qualcuno di fare passi indietro rispetto alla definizione del ‘campo giusto’. Siamo stati costretti, in più occasioni, a rimarcare la nostra posizione relativamente all’individuazione del prossimo sindaco di Bari, sia per l’identificazione del profilo che per il metodo". Ad affermarlo è il sindaco di Noicattaro e coordinatore provinciale barese del M5S, Raimondo Innamorato.

"Abbiamo chiarito - prosegue l'esponente pentastellato - di essere contrari alle primarie e più volte chiesto alle forze politiche un impegno in tal senso, proprio per addivenire ad una soluzione e determinazione unitaria. Siamo a febbraio e ormai il tempo per informare i cittadini rispetto al nostro programma si riduce giorno dopo giorno. É impensabile dunque affermare, oggi più che mai, che occorra una consultazione preventiva per determinare lo start di questa campagna elettorale. Occorre chiarirlo, speriamo per l’ultima volta: le primarie potrebbero generare divisioni e chi le evoca, forse cerca, anche volontariamente, di spingere fuori o isolare il Movimento 5 Stelle e chi ritiene non idoneo lo strumento".

"Abbiamo sempre sostenuto - rimarca - la necessità di tenere unita la coalizione per dimostrare quanto possiamo fare per la città di Bari. Noi, siamo ancora convinti di poter lavorare in questa direzione, scevri da oscure strategie e interessi di parte che devono essere messi in secondo piano rispetto al bene dei cittadini” conclude Innamorato.