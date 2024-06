Il M5S si congratula con Vito Leccese nuovo sindaco di Bari: "Vogliamo dare il nostro contributo"

“A Vito Leccese", nuovo sidnaco di Bari dopo il trionfo al ballottaggio del 23 e 24 giugno, "vanno le congratulazioni e il sostegno del M5S della provincia di Bari, con l’auspicio che assieme si possa governare e garantire il rinnovamento necessario alla città, partendo da quanto di buono è stato fatto negli ultimi anni dal sindaco Decaro". Lo afferma il coordinatore provinciale di Bari del Movimento cinque Stelle Raimondo Innamorato., sindaco di Noicattaro, secondo quanto riporta l'Adn Kronos.

"Vogliamo dare il nostro contributo - aggiunge - per realizzare quanto previsto nel protocollo di legalità e perseguire gli obiettivi della sostenibilità ambientale, del miglioramento dei trasporti pubblici, del decentramento amministrativo, della parità di genere, con una particolare attenzione verso i bisogni delle persone fragili. Lavoreremo insieme per l’attuazione del programma e per dare risposte concrete ai cittadini”.