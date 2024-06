L'ultima settimana di campagna elettorale: Matteo Renzi incontra a Bari i suoi sostenitori

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha incontrato i propri supporter a Bari in vista delle prossime Elezioni Europee e Comunali in programma l'8 e il 9 giugno prossimi. L'ex premier ha incontrato sostenitori e simpatizzanti in un hotel cittadino.

Dall'ex presidente del Consiglio, l'auspicio che Italia Viva possa essere la sorpresa delle prossime elezioni, sia come risultato per le Europee che per le amministrative cittadine. Il partito, su Bari, non supporta ufficialmente un candidato sindaco ma alcuni esponenti locali di Iv sono presenti in liste che sostengono Michele Laforgia.