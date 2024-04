Elezioni comunali a Bari, Salvini: "Centrodestra vincerà dopo anni di Emiliano e Decaro"

"Non commento i problemi del Pd a differenza di quello che fa la sinistra. Sono garantista e non commento le inchieste e i problemi giudiziari che riguardano il Pd e la sinistra a Torino o a Bari". Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di un convegno sull'autonomia differenziata organizzato nel capoluogo piemontese

"Oggi sono a Torino, domani sarò a Bari - ha dichiarato Salvini, secondo quanto riporta AdnKronos - sono coincidenze perché erano date organizzate da tempo. Conto che il centrodestra stravinca non perché il Pd ha dei problemi, ma perché abbiamo ben governato in Piemonte e che la Lega abbia un eccellente risultato. A Bari conto che dopo anni di sinistra con Decaro e Emiliano il centrodestra, spero a guida Lega, con una candidatura della Lega, vinca anche a Bari ma non per le inchieste, non per le sparatorie, non per le famiglie mafiose, non per il voto di scambio, su quello lascio lavorare i giudici e i giornalisti".