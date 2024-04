Salvini prova a rovinare la festa del centrosinistra: domenica a Bari nel giorno delle Primarie

Domenica 7 aprile, nel giorno delle Primarie del centrosinistra per la scelta del candidato di sindaco di Bari, il leader della Lega e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, sarà a Bari.

L'annuncio è arrivato nella mattinata in cui sono stati effettuati 8 arresti per presunta "corruzione elettorale" ad alcune elezioni amministrative nel Barese. Nell'inchiesta risulta indagata l'assessora regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia, che si è dimessa poco dopo gli arresti. Tra le persone in manette anche suo marito Sandro Cataldo e il sindaco di Triggiano Antonio Donatelli.

"Dopo l’inquietante comizio di Michele Emiliano con Antonio Decaro - dice la Lega - e le imbarazzanti polemiche del Comune di Bari contro il Viminale, le notizie delle ultime ore sono ancora più gravi e preoccupanti. Per la Lega siamo di fronte a vicende sconcertanti: i cittadini di Bari e di tutta la Puglia non le meritano". La visita di Salvini arriva nel momento in cui in città sta operando la Commissione per l'accesso, che sta verificando possibili condizioni per uno scioglimento del Consiglio comunale di Bari per presunte infiltrazioni mafiose.