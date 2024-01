La corsa a sindaco di Bari, Melchiorre e il percorso del centrodestra: "Ci giochiamo tanto. A Sinistra c'è schizofrenia politica"

"A differenza del passato stiamo interponendo il programma rispetto al candidato" ma, allo stesso modo, "dobbiamo essere consapevoli", come centrodestra, "che ci giochiamo tutto perchè Bari è importante". Il senatore di Fratelli d'Italia, Filippo Melchiorre, traccia il quadro della situazione nella coalizione in vista delle Comunali di Bari 2024, in programma a giugno. Una corsa che al momento, sia tra centrodestra, che centrosinistra, non vede ancora candidati sindaci all'orizzonte, tra confronti, trattative serrate, all'aperto o sotterranee, in un gioco sempre più complesso e di difficile soluzione.

Il dibattito nel centrodestra sembra essere più sottotraccia rispetto alla dialettica molto articolata della coalizione che governa il capoluogo pugliese: "Spiace - dice Melchiorre a Baritoday - che dopo 20 anni di governo la Sinistra sia completamente nel caos. Pensando in qualche modo al futuro, dovessimo essere alla guida di Bari, crediamo non vi possa essere neppure un'opposizione compatta. Da una parte, questa confusione me l'aspettavo, ma non a questo livello. Parlerei, in un certo senso, di schizofrenia politica e sono davvero troppi ancora 2-3 candidati in ballo".

"In passato - continua il senatore che solo pochi giorni fa si è dimesso da consigliere comunale di Bari - anche del centrodestra abbiamo avuto questi comportamenti, con ognuno dei partiti che pensava al proprio orticello, senza mostrare la maturità per governare la città. Questi errori, adesso, si stanno verificando nello schieramento opposto".

Melchiorre rivendica la bontà del percorso del centrodestra alla ricerca di un candidato sindaco, invitando però a non commettere errori come in passato: "Un civico per Bari?" si chiede, dopo l'apertura del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri espressa nel corso del congresso provinciale barese del partito, qualche giorno fa - Io sarei per trovare un candidato capace di saper interpretare il programma e di portarlo avanti. Già in precedenza abbiamo scelto un civico e non è andata bene. In ogni caso, civico o politico che sia, l'importante è che sia parte di una squadra. Stiamo costruendo un progetto con tutti i partiti del centrodestra ma anche Nuovo Psi, Udc, Noi Moderati e le liste civiche. Sono convinto che possano aggiungersi anche altre realtà".

Una partita, quella barese, che potrebbe essere anche legata a logiche di rimodulazione tra i tre attori principali della coalizione, ovvero Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, alle prese con i nodi delle candidature per le Regionali (con il passo indietro dei leghisti in Sardegna in favore di un candidato meloniano) e le Europee: "La scelta su Bari - conferma Melchiorre - sarà sempre condivisa. L'istruttoria sul nome è in stato avanzato e ci si sta confrontando anche con la base e le associazioni. Non credo a una questione di riequilibrio. La posta in gioco su Bari è alta e sono certo che tutti i parlamentari del territorio ci metteranno la faccia perchè bisogna dare una risposta ai problemi che ci sono in città, dalla sicurezza alla crisi del commercio, senza dimenticare le aziende in difficoltà e la vivibilità generale".