Michele Laforgia rilancia su nuove regole per le 'Unitarie': "Siano trasparenti. Compravendita di voti è problema di tutti"

Primarie, anzi "Unitarie" non tradizionali, con "meccanismi diversi perchè quelli attuali sono vecchi" e "dire che è un metodo che funziona da 20 anni è una cosa che dà 'testate' contro i fatti". L'avvocato Michele Laforgia, uno dei due nomi in corsa (l'altro è Vito Leccese) per diventare candidato del centrosinistra alle prossime Elezioni Comunali di giugno a Bari, ha incontrato la stampa per fare il punto su come allestire la consultazione di coalizione da organizzare con rapidità. I vari partiti, dal Pd, al M5S fino alla Sinistra, ai centristi e alle tante associazioni i campo, devono ancora stilare nel dettaglio date e regole. Un'esigenza ancor più stringente dopo il blitz 'Codice interno' di ieri, che ha visto l'esecuzione di 130 misure cautelari portando alla luce un presunto groviglio di interessi reciproci tra clan e politica e gettando ombre sulle Primarie del 2019 svolte dal centrodestra in città per le Comunali di quell'anno.

"In passato" ha detto Laforgia, "dissi che a Bari esiste una compravendita di voti, fenomeno che riguarda" varie "forze politiche. Questa mia dichiarazione era stata intesa come un'offesa a quelle che avevano scelto le Primarie. Non erano parole campate per aria. Se avessimo già svolto le Primarie con le vecchie regole oggi saremmo qui a fare un altro tipo di commento e un enorme danno al centrosinistra. Chi si impegna in politica deve garantire il rispetto delle regole democratiche e a impedire l'accesso a chi democratico non lo è. Vendere, comprare voti o pacchetti di voti è un problema che riguarda la libertà di tutti noi". L'obiettivo, dunque, "è trovare il sistema più garantito possibile. L'unico modo per evitarlo è la mobilitazione democratica. Io sono garantista per professione - aggiunge -. Coloro che parteciperanno avranno l'obbligo di impedire l'annacquamento dei voti".

Il dialogo però all'interno del 'campo largo' del centrosinistra non è ancora giunto alla svolta. Per Laforgia, però, c'è una regola fondamentale da seguire. "Uniti si vince, come avvenuto in Sardegna. Colgo l'occasione per fare i complimenti ad Alessandra Todde", neo presidente dell'isola vincitrice delle elezioni di domenica scorsa. "Bari - rimarca Laforgia - è sempre stata un laboratorio. Speriamo lo sia anche in questa occasione".

Al momento, prosegue, "è evidente che ci siano diversità di opinioni. Abbiamo detto che siamo disponibili a una consultazione con regole nuove. Quali. L'esperienza e la tecnologia degli ultimi anni ci consente di fare meglio rispetto al passato. Sottolineo, inoltre, un aspetto un po' trascurato. La prima cosa che chiediamo è che si apra finalmente un confronto fra i candidati e su cosa fare. La campagna, per quanto libera e aperta, riguarda innanzitutto gli elettori del centrosinistra. Non avrebbe senso la mancanza di un confronto".

L'elemento fondamentale, però, è la trasparenza assoluta: "L'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico, democratico e imprenditoriale della città è un problema di cui parlano procuratori, forze dell'ordine e associazioni. Il primo antidoto è che la politica deve fare il suo mestiere e selezionare la sua classe dirigente. Stiamo arrivando a una consultazione che è la plastica rappresentazione in cui partiti, movimenti e associazioni non sono riusciti a trovare unità. La politica - ha concluso Laforgia - deve capire che è importante non solo prendere i voti, ma anche come, e da chi si prendono, nonché cosa si dà in cambio. E' una regola irrinunciabile. Preferisco non vincere che farlo a quel costo".