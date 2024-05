Laforgia presenta liste e i nomi per le Presidenze dei Municipi: "Il nuovo inizio comincia dalla scelta dei candidati"

"Abbiamo finito un lungo lavoro. Ringrazio i volontari e le volontarie che l'hanno reso possibile" perchè "ci vogliono migliaia di firme. Il nuovo inizio comincia prima del voto, nella formazione delle liste". Michele Laforgia, candidato sindaco di Bari per Sinistra, M5S, Movimenti Civici, + Europa, Socialisti e altri esponenti del centro, ha presentato le 6 compagini che lo affiancheranno nella corsa a Palazzo di Città, gli aspiranti consiglieri e presidenti dei 5 Municipi, in vista delle elezioni in programma l'8 e il 9 giugno prossimi.

Sei liste, "ciascuna dotata di una specifica identità". L'avvocato barese le ha illustrate una per una: "Laforgia Sindaco raccoglie e mobilità la società civile. Bari Bene Comune, che avevamo presentato nel 2019, vede" al suo interno "anche altre espressioni politiche, candidati del Pd, di Si, indipendenti di Rc e di altri movimenti come Convochiamoci per Bari". Quindi, Generazione urbana, squadra "esclusivamente Under 35 che in Italia noi chiamiamo giovani, dimenticando che in Francia c'è un 35enne primo ministro. La questione dei giovani è quella del nostro Paese e della nostra città. Non abbiamo messo dei giovani riempitivo nelle liste ma diamo loro ua soggettività politica". Nell'elenco anche la lista del M5S, "movimento ormai - aggiunge Laforgia - saldamente ancorato ai valori e ai principi del mondo progressista, ovvero la pace, la transizione ecologica, il lavoro e il salario minimo. Un movimento che in tutti questi mesi ha lavorato per l'unità del centrosinistra". Poi, nell'elenco figura la lista "Bari Città d'Europa che raccoglie Socialisti, + Europa e dirigenti e iscritti a Italia Viva". Un mosaico variegato tenendo conto che "ai cittadini interessano poco i simboli e molto i contenuti". Infine "c'è anche la lista del Partito Comunista Italiano che completa il panorama con una presenza che chiude il perimetro di un campo più che largo" rappresentando "tutto il mondo del centrosinistra".

Laforgia ha anche svelato i candidati alle Presidenze dei 5 Municipi di Bari. Per l'1 (Bari Vecchia, Murat, Madonnella, Japigia, Sant'Anna, Torre a Mare, Libertà" ci sarà Nicola Biancofiore, 48 anni, insegnante e professore di sostegno nelle scuole superiori. Educatore nelle periferie, impegnato nelle lotte per i diritti civili. Consigliere Municipale per cinque anni nel Municipio 1, presidente della Commissione welfare e fino ad oggi consigliere delegato del sindaco Antonio Decaro per i diritti civili.

Per il Municipio 2 (San Pasquale, Carrassi, Poggiofranco, Picone, Mungivacca) c'è Giacinto Lisco 61 anni, professore di scuola superiore. Insegna negli istituti alberghieri. In politica da sempre, ha all’attivo diverse legislature come consigliere circoscrizionale e municipale. Il suo desiderio è che gli orti urbani in città e quelli condominiali, siano uniti in un’unica rete ecocompatibile ed ecosostenibile.

Al Municipio 3 (San Paolo, San Girolamo, Marconi, Stanic, Fesca, Villaggio del Lavoratore) Chiara Riccardi: 37 anni, laureata in Educazione professionale con il massimo dei voti, lavora nel campo del disagio minorile, della devianza e della marginalità, ha lavorato come educatrice in un centro diurno per disabili adulti, oggi dipendente AMIU Puglia. Madre di 4 figli, nata e cresciuta nel quartiere San Paolo di Bari, consigliera uscente del M5S, fa parte della Commissione Politiche sociali e Culturali.

Per il Municipio 4 (Carbonara, Ceglie, Loseto, Santa Rita) vi sarà Giusi Giannelli: 65 anni, laurea in Scienze della Formazione, formatrice, esperta di processi e progetti formativi rivolti sia a giovani che a persone più adulte. Oltre all'attività di progettazione, coordinamento e monitoraggio, le sue aree di competenza sono le cosiddette soft skills (sviluppo delle competenze relazionali, team building e team working), l'Agenda Onu 2030 sullo sviluppo sostenibile e le Pari Opportunità Per più di vent'anni ha fatto parte del Centro Cultura e Documentazione delle Donne di Bari. Oggi fa parte di un’associazione culturale che oltre alla promozione della lettura attraverso la presentazione di libri, organizza visite alle biblioteche e tour letterari con la guida di un autore o autrice.

Infine, per il Municipio 5 (Santo Spirito, Palese, San Pio, Catino), in campo c'è Mariarita Blasi: 50 anni, avvocata minorile che si occupa di disagio dei minori, legato alla povertà ambientale, impegnata nel sociale, progetto EQUAL per il recupero delle donne della periferia.