La sfida per la Presidenza del Municipio I di Bari: le interviste ai candidati

Il Municipio 1 di Bari, che comprende i quartieri di Libertà, Murat, Città Vecchia, Madonnella, Japigia, San Giorgio e Torre a Mare, è chiamato a rinnovare la Presidenza per il quinquennio 2024-2029. In campo vi sono 4 candidati: Nicola Biancofiore (M5S, Sinistra, +Europa, Socialisti e civici per un totale di 4 liste), Nicolò Cassano (centrodestra con 5 liste), Annamaria Ferretti (Pd e civici per un totale di 7 liste) e Benito Visciglia (2 liste civiche). I candidati che hanno accettato l'invito di Baritoday hanno risposto a 3 domande per presentarsi ai cittadini e illustrare i programmi che intendono attuare se saranno eletti presidenti.

Una breve presentazione di sè

BIANCOFIORE: Ho 48 anni, sono nato a Bari. Mi sono laureato in Scienze statistiche e ho il titolo di educatore. Al momento ricopro il ruolo di insegnante di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado. Ho fatto per molti anni l'educatore di strada nelle periferie del Municipio 1. Dal punto di vista dell'esperienza politica, sono stato per 5 anni consigliere del Municipio 1 e presidente della commissione Welfare. Negli ultimi anni ho ricoperto il ruolo di consigliere delegato del sindaco per i diritti civili. Ero segretario del circolo del Municipio 2 del Pd e ne sono uscito qualche settimana fa. Ho deciso di candidarmi con Michele Laforgia per una questione di coerenza e serietà della sua proposta politica e per la nostra comunità.

CASSANO: Mi chiamo Nicola Massimo Cassano per gli amici Nicolò, ho 33 anni e sono laureato in Giurisprudenza ed Economia e Commercio. Voglio contribuire a rendere più bella, più funzionale e più sicura la città dove sono nato e cresciuto, Bari.

FERRETTI: Giornalista professionista ed esperta in media education. Già direttora de L’Edicola del Sud (quotidiano di Puglia e Basilicata che ho fondato), @ilikepuglia.it (quotidiano on line che ho fondato) e Antenna Sud tv che durante la mia direzione ha vinto il premio nazionale Millecanali per la migliore qualità di palinsesto. Contestualmente alla professione sono impegnata sui temi della parità di genere e sull’empowerment femminile, ho fondato e presieduto l’Ets Casa delle Donne del Mediterraneo che gestisce l’omonima Casa che attualmente insiste nel quartiere Madonnella. Ho fondato il movimento Matria che riunisce le maggiori imprenditrici del Sud per costruire modelli inclusivi e di alta formazione per le donne. Ho altresì lavorato sempre al fianco delle associazioni della città mettendo in pratica percorsi di rete partecipativi. Un esempio su tutti: grazie alla lungimiranza del compianto Presidente della Nuova Fiera del Levante Sandro Ambrosi, ha messo insieme in un grande evento il mondo dell’associazionismo e del volontariato nel nome del Santo Patrono di Bari, regalando un sogno alle bambine e ai bambini della città. Parlo del “Villaggio di San Nicola”.

Cosa è stato fatto di buono e cosa non è stato fatto nell'ultima amministrazione del Municipio 2?

BIANCOFIORE: Vogliamo rigenerare quello che è stato fatto e continuare con un nuovo atteggiamento. Intendiamo prenderci cura delle cose. Penso alle aiuole, alle rotatorie, ai parchi: sono stati realizzati ma lasciati a se stessi senza una visione. Diverse aree verdi non sono state abitatie da idee o persone e versano in condizioni di incuria. Noi vogliamo recuperarli, riempirli di condivisione e di gente. Sul welfare c'è stato un cambio di passo evidente negli ultimi 10 anni. Una cosa che non è stata fatta, invece, è il decentramento amministrativo. Quello vero dovrà passare attraverso più risorse e personale, specie per il Municipio 1 che vede una popolazione di 100mila persone. Il potenziamento delle risorse ci permetterebbe di migliorare la cura delle persone disabili, degli anziani, dei bambini e delle bambine, delle persone fragili, con dipendenze patologiche o problematiche psichiatriche. le unicità di queste persone devono ispirare la programmazione del welfare. Tra le altre cose, non c'è stato fino ad ora un capitolo di spesa del Municipio per le politiche lgbtqi. Michele Laforgia, tra l'altro, ha promesso una delega assessorile sul tema, sulla parità di genere e sui diritti civili. Infine, non sono stati fatti neppure molti investimenti su cultura e sport, con diversi impianti in stato d'abbandono.

CASSANO: Il Primo Municipio ha purtroppo delle carenze evidenti. Il quartiere Libertà versa in stato di abbandono e degrado, il commercio cittadino ha perso il 22% delle attività commerciali in 10 anni, sono state create piste ciclabili spesso inutili ed in alcuni casi anche dannose e pericolose. Il Primo Municipio come il resto della città soffre la mancanza di parcheggi interrati che causano un evidente invivibilità dovuta al traffico che incide terribilmente anche sulle attività commerciali. La mancanza di sicurezza è un altro importante problema da risolvere il prima possibile: Piazza Umberto, che dovrebbe essere il biglietto da visita della città, è in mano alla criminalità e al degrado (ricordiamo anche il fenomeno delle spaccate a danno delle attività commerciali).

FERRETTI: Tutto quello che è stato fatto di buono, è sotto gli occhi di tutti. Rappresenta il motivo di orgoglio di una città profondamente cambiata e indicata nelle classifiche europee delle destinazioni turistiche come la quinta al mondo. Certamente al Municipio è mancata l’autonomia necessaria per rispondere tempestivamente alle esigenze dei cittadini e migliorare criticità come quella della manutenzione degli spazi urbani, a verde e non. Si è cominciato a lavorare su una connessione da cui non si può prescindere per questo grande bacino: quella del centro con la periferia che dista in certi casi di pochi passi. Con i grandi progetti che saranno consegnati entro dicembre 2026 però, questo divario sarà colmato. Penso al grande Parco Costa Sud che ingloberà in quartiere Sant’Anna o allo sviluppo che ruoterà intorno al rifacimento dell’ex Manifattura tabacchi che diventerà il polo di ricerca più grande del Mezzogiorno con l’insediamento del CNR. Per il quartiere Libertà, dunque si aprirà un collegamento diversificato con il centro per dar vita alla città universitaria che Vito Leccese ha ampiamente descritto nel suo programma. Infine, c’è da lavorare maggiormente sulla valorizzazione del tessuto sociale e sui servizi da offrire ai più fragili, a cominciare dagli anziani.

Tre priorità da perseguire per il suo Municipio

BIANCOFIORE:Il decentramento ammininstrativo deve essere realizzato perchè consente di portare a compimento tutte le priorità previste. Per quanto riguarda il welfare dobbiamo ricucire i quartieri (che noi non chiamiamo periferie) e creare una realtà policentrica, per evitare zone dormitorio o satellite. Penso a San Giorgio, a Sant'Anna, la zona di san Luca a Japigia, la parte del libertà più lontana dal centro. L'altra priorità è quella di partire dalle persone, dalle storie, dalle necessità: immagino una riapertura del Centro Salute Mentale e al Poliambulatorio del Libertà, ai progetti per i ragazzi, alla cura di anziani e diversamente abili. La priorità del Municipio, inoltre, è quella di dare all'isitutizione un o una presidente credibile, trasparente, che crei una comunità non litigiosa e che lavori all'unisono, tra maggioranza e opposizone, per la crescita di queste istituzioni che ritengo essere vitali per l'esistenza di questa città.

CASSANO: Le prime tre priorità che perseguiremo sono la creazione di nuovi parcheggi interrati, ⁠la sicurezza, con la creazione di un nucleo della polizia locale destinato al contrasto della criminalità e ⁠rendere la città più pulita con la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti.

FERRETTI: Il Municipio sarà aperto nei fatti. Programmeremo incontri mensili con i comitati di quartiere per lavorare insieme su criticità e progetti da condividere. Da subito lavoreremo in sinergia con il Comune per ridisegnare i tempi della città e includere nel nuovo piano urbanistico una visione di genere. Riproporremo nel nostro piccolo un modello vincente dell’amministrazione Decaro per animare, vivacizzare e collegare i quartieri, quello delle Reti Civiche Urbane che è stato capace di costruire una bella comunità a cui dobbiamo solo dare anima e coraggio.

(nota: la redazione di BariToday resta disponibile a pubblicare le risposte dei candidati che non hanno ancora accettato l'invito)