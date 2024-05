La sfida per la Presidenza del Municipio III di Bari: le interviste ai 3 candidati

Il Municipio 3 di Bari, che comprende i quartieri di San Girolamo, San Paolo, Stanic, Villaggio del Lavoratore, Fesca e Marconi, è chiamato a rinnovare la Presidenza per il quinquennio 2024-2029. In campo vi sono 3 candidati: Filippo Colonna (centrodestra con 5 liste), Chiara Riccardi (M5S, Sinistra, +Europa, Socialisti e civici per un totale di 4 liste) e Luisa Verdoscia (Pd e civici per un totale di 6 liste). I candidati hanno risposto a 3 domande per presentarsi ai cittadini e illustrare i programmi che intendono attuare se saranno eletti presidenti.

Una breve presentazione di sè

COLONNA: Sono Filippo Colonna e sono nato a Bari nel 1985.Ho sempre vissuto nel quartiere San Girolamo -Fesca. Da dieci anni mi sono avvicinato alla politica e con orgoglio e massima responsabilità da subito ho avuto l'opportunità di ricoprire il ruolo di vicepresidente del Municipio 3.

RICCARDI: Sono Chiara Riccardi, consigliera uscente, della commissione Politiche sociali e Culturali. Ho 37 anni, nata e cresciuta nel quartiere San Paolo. Laureata in Educazione professionale nel campo del disagio minorile, devianza e marginalità, ho lavorato sia con i minori che nel campo della diversabilitá, e qui ci ho lasciato il cuore, poiché sono educatrice per vocazione e passione e operatrice ecologica per necessità. Moglie e madre di 4 figli, molti si chiedono come faccia a conciliare tutto, la risposta è che loro sono la mia forza, così come il riscatto che ambisco per il mio territorio, troppo spesso etichettato. Insieme possiamo scrivere una nuova narrazione.

VERDOSCIA: Ho 65 anni, dirigente scolastica in pensione dal settembre 2018. Ho insegnato per 12 anni alla scuola Lombardi al quartiere San Paolo. Dopo aver vinto il concorso da dirigente scolastica, ho diretto il primo Istituto comprensivo barese Don Milani per 13 anni sempre al quartiere San Paolo per scelta, dimostrando che vivere nella legalità e nel rispetto delle regole è possibile, ripaga e consente di costruire il futuro delle generazioni. Sono una pedagogista e una donna di sinistra. Credo in una società inclusiva e nella città “policentrica” immaginata da Vito Leccese.

Cosa è stato fatto di buono e cosa non è stato fatto nell'ultima amministrazione del Municipio 3?

COLONNA: Negli ultimi anni il Municipio3, con difficolta, è cresciuto ma ancora molto c'è da fare. Non basta inaugurare strutture in pompa magna, bisogna costantemente dare vitalità ai luoghi attraverso iniziative, eventi e manifestazioni. Iniziative richieste dal territorio, intercettabili solo da chi il territorio lo vive.

RICCARDI: La commissione Politiche sociali e Culturali ha lavorato molto per realizzazione di manifestazioni sportive, una commissione che ha lavorato negli ultimi anni in sinergia, al di là delle appartenenze politiche, credendo fermamente nello sport come mezzo di inclusione sociale e che ha cercato di portare sul territorio quante più occasioni culturali possibili, con i pochissimi fondi a disposizione, davvero spiccioli per un Municipio così esteso. Le cose non fatte, molto spesso, sono state causate dalla forte carenza di personale amministrativo che potesse seguire l'iter dei bandi e delle gare d'appalto. Spesso in merito a questo ho lanciato urla di aiuto sulla stampa, ma sono rimasta inascoltata, mi spiego meglio: per due anni il Municipio ha dovuto restituire i fondi welfare dedicati ai minori a rischio, a causa della carenza di personale, non è concepibile che sia il territorio a pagarne il conto. Siamo anche l'unico Municipio senza aree di sgambettamento per cani, deliberate ma non ancora realizzate.

VERDOSCIA: Il Municipio 3 consta di circa 60 mila abitanti e di 7 quartieri e potenzialmente potrebbe diventare il più innovativo, moderno e verde della città di Bari. L’amministrazione Decaro ha costruito la metro di superficie per ricucire il territorio del Municipio 3 al centro cittadino. Inoltre, l’amministrazione uscente ha riqualificato completamente il lungo mare di San Girolamo, potenzialmente il più bel lungo mare della nostra città. Non sono state realizzate piccole isole ecologiche che andrebbero ad integrare la raccolta differenziata porta a porta già esistente. I territori del municipio 3 hanno un serio problema di raccolta di rifiuti e di decoro urbano. Dobbiamo individuare forme di premialità che incentivino i cittadini a realizzare una raccolta differenziata efficiente.

Tre priorità da perseguire per il suo Municipio

COLONNA: Le principali priorità sono garantire un maggiore senso di sicurezza, garantire una migliore raccolta dei rifiuti, migliorare il servizio di viabilità. Infine, incrementare l’offerta artistica e culturale all’interno del Municipio 3

RICCARDI: Un problema molto sentito dal territorio è legato al decoro urbano, una priorità sarebbe un dialogo sempre più proficuo con gli enti di competenza e con la cittadinanza. Vorrei una città senza cassonetti ,carrellati e pattumelle, mi piacerebbero isole ecologiche intelligenti, anche belle da vedersi, dove conferire i rifiuti con la politica del più differenzi e meno tari paghi. Un'altra priorità é la manutenzione in generale della città, da strade e marciapiedi, ad aree verdi e ludiche. Terza e non ultima, creazione di una rete del terzo settore che faccia politica dal basso. Le parole d'ordine per me sono: decentramento amministrativo, bilancio partecipato e trasparenza.

VERDOSCIA: Le tre priorità del municipio sono la viabilità e la realizzazione di più parcheggi pertinenziali. Una implementazione del trasporto pubblico con l’introduzione di due bus di quartiere che circolino nel San Paolo e un incremento delle corse della metro di superficie. Maggiori eventi sportivi e culturali per giovani e anziani che potranno allietare le famiglie durante tutto l’anno. Dare speranza ai ragazzi delle periferie e metterli nelle condizioni di competere con i

ragazzi che vivono nel centro della città. Dobbiamo lavorare per rafforzare la coesione sociale e il senso di comunità.