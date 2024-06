La sfida per la Presidenza del Municipio IV di Bari: le interviste ai 3 candidati

Il Municipio 4 di Bari, che comprende i quartieri Carbonara, Ceglie, Loseto, Santa Rita, è chiamato a rinnovare la presidenza per i prossimi 5 anni (2024-2029). I cittadini residenti, nella prossima tornata elettorale dell'8 e 9 giugno, potranno scegliere fra 3 candidati. Si sfidano, infatti, Matteo Colapietro (esponente del centrodestra appoggiato da 4 liste), Giusi Giannelli (candidata della compagine Laforgia sostenuta da Movimento 5 Stelle, Bari Città d'Europa e Bari Bene Comune) e Maria Chiara Addabbo (candidata del Pd appoggiata da 8 liste).

Abbiamo formulato 3 domande ai candidati per presentarsi ai cittadini e illustrare i loro programmi elettorali.

Una breve presentazione di sè

COLAPIETRO: Sono Matteo Colapietro, ho 50 anni, sposato con due figli. Laureato in Giurisprudenza, avvocato, da diversi anni dipendente di una Società di Assicurazioni per la quale mi occupo di risarcimento danni e pre-contenzioso. Già consigliere di Municipio uscente.

GIANNELLI: Il mio impegno politico comincia prestissimo, negli anni settanta, nel movimento studentesco e delle donne. Da allora non ho mai smesso, con le parentesi che la vita determina, soprattutto per una donna. E già in quegli anni ho toccato con mano come le battaglie per i diritti civili e quelli sociali sono inscindibili e che ci sono valori che non sono negoziabili. La pace e la convivenza tra i popoli, innanzitutto, per dire no alla guerra e costruire una nuova antropologia basata sul dialogo e sull’incontro tra culture diverse. Il contrasto verso tutte le discriminazioni, e, come recita l’articolo 3 della nostra Costituzione, mettendo in campo una politica che rimuova veramente gli ostacoli per godere di una piena cittadinanza, per chi nel nostro paese ci nasce, ma anche per chi lo sceglie. E per chi deve mordere la vita cercando di conciliare il desiderio di avere un figlio, una figlia, con la precarietà lavorativa, economica, esistenziale. In questi ormai sei anni, ne La Giusta Causa, insieme a Michele Laforgia, su questo ho speso, con altre ed altri, il mio sapere e il mio impegno.

ADDABBO: Sono nata a Bari l'11 ottobre 1993, durante la scuola superiore sono stata rappresentante di consulta, ho partecipato alla simulazione a New York come diplomatica. Da prima educatrice ambientale nelle scuole elementari e medie del territorio, e in laboratori di antimafia, poi operatrice sociale in Cav, strutture Sai e centri servizi per le famiglie. Impegnata da più di 10 anni in politica e cittadinanza attiva, sia nel Municipio 4 che in tutta la regione, ricoprendo anche ruoli dirigenziali come segretaria della giovanile, e attualmente coordinatrice attività politica di Bari città per il Pd e responsabile associazioni del Pd Puglia. Da quando ho assunto il ruolo nel Pd Bari città di coordinatrice attività politica, collaboriamo in diversi percorsi della nostra città, come il coordinamento del Pride Bari, o con associazioni come quelle intitolata a Luca Coscioni con la quale abbiamo raggiunto già ottimi risultati.

Cosa è stato fatto di buono e cosa non è stato fatto nella gestione del Municipio

COLAPIETRO: Di buono in questi ultimi anni è stato fatto ben poco, i problemi sono purtroppo gli stessi di sempre. Non è stato realizzato un vero decentramento amministrativo, non sono pertanto arrivati fondi e personale negli uffici , necessari a soddisfare le esigenze degli abitanti. Non sono stati creati luoghi di ritrovo per i ragazzi e gli anziani. I primi si spostano in altre parti della città per svagarsi e i secondi stazionano sulle panchine in piazza. Un senso di abbandono e rassegnazione è ormai diffuso tra i residenti che hanno sempre più una concezione del municipio come di un enorme dormitorio.

GIANNELLI: La questione dei Municipi, lo diciamo con chiarezza nel nostro programma, è averli lasciati più simili alle vecchie circoscrizioni, nella gestione e nei compiti limitati. Per questo insieme alla nostra visione di una Bari Policentrica c’è quella di attuare il Decentramento, attraverso un trasferimento effettivo e sostanziale di competenze, poteri, risorse. La consigliatura uscente, su cui il mio giudizio è positivo, ha purtroppo lavorato dentro questi limiti.

ADDABBO: Nella situazione attuale il Municipio è riuscito a compiere grandi passi, molto è stato fatto riguardo gli eventi e l'ambiente. Purtroppo la poca indipendenza non ha permesso la realizzazione di tanti progetti, che solo con l'attenzione del municipio possono essere concretizzati.

Tre priorità per il Municipio

COLAPIETRO: Occorre risolvere i problemi di viabilità: eliminazione dei passaggi a livello di via Quaranta e via Gorizia, realizzazione immediata delle rotatorie già previste in via Trisorio Luzzi per eliminare i semafori, allargamento e riqualificazione di strada la Grava, creazione di zone di parcheggio e di una circolare interna, completare i lavori di realizzazione della fogna bianca per eliminare gli allagamenti. Passare dal concetto di estrema periferia abbandonata a quello di borgo storico e quindi valorizzare l'enorme patrimonio culturale e archeologico presente, le tradizioni, le processioni religiose, riconvertire l' ex cava Di Maso a luogo per gli spettacoli, alla sede estiva del Petruzzelli magari, con lo scopo di portare i baresi tutti e i turisti a scoprire questi luoghi. Migliorare la qualità della vita dei residenti realizzando nuove aree a verde, garantendo una maggiore pulizia delle strade, potenziando la pubblica illuminazione, la videosorveglianza e i controlli da parte delle forze dell'ordine, aiutando infine il commercio di prossimità che è determinante nel tenere viva una comunità.

GIANNELLI: Ripensare tutta la questione della viabilità, a partire da quella pedonale, su tutto il territorio. A parte i lavori che stanno interessando piazza Umberto a Carbonara, nel IV municipio è complicato spostarsi a piedi. I marciapiedi o mancano, o sono troppo stretti, o sono in stato di degrado, a Ceglie come a Santa Rita, a Carbonara come a Loseto. E a farne le spese sono, come al solito, le persone più fragili. Le chiusure prolungate dei passaggi a livello delle ferrovie sud-est determinano lunghi tempi di attesa e le auto in coda inquinano l’aria che respirano coloro che lì vivono. La stazione di Santa Rita della nuova linea Bari Bitritto è isolata e lontana dalle abitazioni, e questo rappresenta un problema, soprattutto la sera, se sei sola, o solo. Quella di Loseto andrebbe completata con una/due rotonde per permettere a chi lì vive di attraversare la provinciale più in sicurezza. Ma andrebbe fatta anche a servizio dei e delle residenti a Bari Domani, insieme ad una, larga e comoda, pista ciclo-pedonale, per rompere la chiusura e l’isolamento di quel complesso. E poi la città dei 15 minuti, lo diciamo con chiarezza nel nostro programma. Un piano straordinario di servizi, pubblici, privati e del terzo settore. Solo a mò di esempio: un centro anziani, moderno, che favorisca, attraverso una molteplicità di attività, l’integrazione generazionale, sociale, culturale. Sportelli della Pubblica Amministrazione, perché sia vicina e sussidiaria alla cittadinanza. Incentivi alle start up e alle associazioni culturali e di cittadinanza attiva, che sono presenti, vivaci, e che con la loro attività suppliscono alla mancanza di uno sguardo specifico dell’amministrazione comunale su questo territorio. Un’azione di risanamento per la fruizione, turistica, naturale e culturale, delle Lame, Picone e Fitta, che costeggiano, da un lato e dall’altro il nostro territorio. Le Lame rappresentano un tratto caratteristico del paesaggio, sono ecosistemi di grande interesse storico-paesaggistico e lungo i loro margini si conservano numerose tracce di antichi insediamenti a carattere rurale di grande interesse archeologico. Tre priorità, ma quella principale è spostare, arricchire lo sguardo, su tutta la città, a partire dai territori interni. Insieme a noi, che viviamo questo municipio. Ne rimarrete sorpresi.

ADDABBO: Tra le priorità sicuramente ci sarà Implementare sportelli per assistenza ai cittadini e presidi di prossimità. È fondamentale che gli sportelli municipali forniscano assistenza ai cittadini e facilitino l'accesso ai vari servizi comunali. I presidi di prossimità devono offrire spazi dedicati all'educazione, allo sport, alla cultura e al benessere. La creazione da parte dell'amministrazione comunale e la partecipazione attiva del municipio per il Piano dei Tempi della Città. Ed essenziale sarà ottimizzare la gestione dei rifiuti e intensificare il controllo dei reati ambientali.