La sfida per la Presidenza del Municipio V di Bari: le interviste alle 3 candidate

Il Municipio 5 di Bari, che comprende i quartieri Santo Spirito, Palese, San Pio e Catino è chiamato a rinnovare la presidenza per i prossimi 5 anni (2024-2029). I cittadini residenti, nella prossima tornata elettorale dell'8 e 9 giugno, potranno scegliere fra 3 candidate. La sfida sarà tutta al femminile: si contenderanno il ruolo di presidente del Municipio V, infatti, Krizia Colaianni (candidata del centrodestra appoggiata da 8 liste), Mariarita Blasi (esponente della compagine Laforgia sostenuta da 4 liste fra cui Movimento 5 Stelle e Bari Città d'Europa) e Maristella Morisco (candidata del Pd appoggiata da 7 liste).

Abbiamo formulato 3 domande alle candidate per presentarsi ai cittadini e illustrare i loro programmi elettorali.

Una breve descrizione di sè

COLAIANNI: Mi sono laureata nel 2010. Nel 2013 ho sostenuto l’esame per l’abilitazione forense a seguito di pratica tributaria. Ho esercitato presso due multinazionali americane Getrag Spa ed Emst & Young, riuscendo nel contempo a conseguire diploma di specializzazione in professioni legali, indirizzo magistratura. Nel 2018, avendo maturato ampie competenze nel diritto di famiglia e dei minori, ho fondato l’associazione La Forza delle Donne, diffusa a livello Nazionale con sedi in diverse regioni italiane, con vari coordinamenti tra cui quello legale, psicologico/educativo e medico, sul tema delle pari opportunità e sulla violenza di genere. Come Ex Presidente dell’Associazione ho siglato due protocolli con il Comune di Bari, "il patto per non lasciare le donne da sole" e "a scuola con la forza delle donne". Nel 2020 ho conseguito master in criminologia, psicologia e grafologia forense della violenza passionale. Nel 2023 ho conseguito certificato europeo Gender Equality. Per l’impegno nella materia dell’endometriosi, come campagna di informazione e parte attiva nelle stesura della proposta di modifica e integrazione alla leggere regionale n.40 del 2014, sono stata nominata Socia Onoraria dell’associazione La Voce di Una è la Voce di Tutte. Sono docente di diritto civile ed esercito la mia professione di avvocata.

BLASI: Sono un'avvocata penalista che si occupa di disagio minorile ricoprendo la funzione di curatrice e tutrice dei minori a rischio e delle donne maltrattate.

MORISCO: Sono un medico, da sempre sensibile alle problematiche socio-sanitarie. La mia attività principale è la medicina di base che svolgo quotidianamente nel Municipio 5; il rapporto medico-paziente è per me il fulcro della mia attività. Da sempre mi sono interessata insieme ad associazioni del territorio a sostenere anziani e i diversamente abili. La sensibilità con cui affronto questi problemi, mi porta ad utilizzare la maggior parte della giornata ad aiutare le persone in difficoltà, non ultimi i miei genitori anziani che necessitano di affetto e cura.

Cosa è stato fatto di buono e cosa non è stato fatto nella gestione del Municipio

COLAIANNI: Il termine "Municipio" indica non altro che un quartiere, una circoscrizione con modalità rappresentative che la fanno equiparabile a un mini-Comune e con poteri rafforzati, ma ad oggi, i Municipi hanno ancora pochi soldi, competenze minime e personale insufficiente. Ad essere decentrato, al momento, è solo il Welfare anche se l’organizzazione dei servizi e le modalità di accesso degli utenti sono disciplinate dai regolamenti comunali di settore e dal piano sociale di zona. I Municipi possono disciplinare il funzionamento degli organi, le forme di attuazione della partecipazione da parte delle comunità amministrate e l’organizzazione degli uffici e servizi. Per permettere agli "strumenti" e agli "atti di governo del territorio" di sintonizzarsi con le realtà locali e di trovare efficace messa in opera, il ruolo dei Municipi è essenziale. Complicato ricostruire con precisione la lista dei progetti e degli interventi finanziati con fondi direttamente gestiti da commissioni e consigli municipali, con le commissioni che si riuniscono ogni giorno, senza lasciare traccia sul portale del Comune o in albo pretorio. Spesso le trascrizioni delle sedute del consiglio del Municipio sono incomprensibili a causa di interventi non riportati perché fuori dalla portata dei microfoni. I capitoli sport e cultura vedono stanziate poche migliaia di euro. Più corposi i trasferimenti per il welfare, la cui destinazione viene sempre concordata con le assistenti sociali, che traducono in progettualità concrete gli indirizzi politici delle commissioni municipali. Esigui i trasferimenti sui lavori pubblici. Esigui anche gli importi relativi a manutenzione strade e arredo urbano. Nessuna voce di spesa per il verde. Le determinazioni dirigenziali, fulcro delle attività e degli interventi, contenenti gli impegni di spesa, le caratteristiche e le finalità degli investimenti, rappresentano la vita del Municipio. Per garantire la massima trasparenza è necessario stabilire chiari canali di comunicazione con i cittadini (sito web, social network, newsletter, ecc.).

BLASI: Nel municipio V di buono c'è sicuramente la buona volontà dei cittadino a richiamare l'attenzione sulle criticità. In realtà sono 40 anni che nulla cambia. Di certo servirebbero maggiori contenitori culturali non possiamo pensare al lungomare solo come attrattiva enogastronomica, ma anche ad eventi di spessore così da modificare l'offerta turistica. Pensare a passeggiate e dunque percorsi ad acta così da accompagnare chiunque voglia a scoprire una costa meravigliosa.

MORISCO: Il programma dei passati 5 anni è stato concreto e ambizioso e merita l'elogio di tutti noi, ma le opere previste nel Pnrr devono essere portate a termine e rivisitate, in particolare la viabilità del lungomare. Inoltre il decentramento amministrativo va sollecitato e potenziato per una migliore programmazione sul territorio di servizi al cittadino ed un sostegno alle famiglie in difficoltà sia economiche che sanitarie.

Tre priorità per il Municipio

COLAIANNI: Tre punti oltre i servizi essenziali da garantire tra cui l'immediata riapertura dell'anagrafe a Palese e del Consultorio Familiare a San Pio. Primo punto - Viabilità e sicurezza: piano della viabilità per consentire fluidità di scorrimento soprattutto nelle zone dove è più critico; allargamento carreggiata Via Torre di Brengola; studio sul trasporto pubblico e collegamenti interni al Municipio; app per segnalazione percorsi alternativi in caso di chiusura strade per lavori, eventi o incidenti, chiusura e apertura passaggi a livello; individuazione aree a parcheggio; rimozione forzata auto parcheggiate dove non è consentito; app Easy Parking. Per la Sicurezza: valutare nell’ottica di genere attraverso ricognizione del territorio in tutte le fasce orarie per individuare tutti i punti critici e programmare interventi mirati, valutare i tempi di risposta di una richiesta di soccorso e le modalità di controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine. La pianificazione dovrà essere affiancata da una verifica periodica semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi prefissati; partecipazione dei cittadini per la promozione della sicurezza urbana, il riferimento è in particolare alla promozione di reti di controllo del vicinato, ovvero di volontari che collaborano con la Polizia Locale per realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla Polizia Locale; maggior numero di vigili urbani presenti sul territorio (sono 12 su 2 turni); azioni di contrasto all’emarginazione attraverso programmazione di attività ricreative collettive negli spazi pubblici e creazione di luoghi di aggregazione per persone adulte in grado di rispondere al bisogno di socializzazione e al recupero di specifiche abilità in relazione alle proprie attitudini e potenzialità. Secondo punto -Giovani, Scuola e Disabili: creare una Consulta Giovani con l’obiettivo di far sentire i giovani parte integrante del tessuto urbano e il compito di rappresentare i loro interessi, promuovere il dialogo e raccogliere proposte sulle tematiche giovanili, dalla scuola all’università, dall’orientamento al mondo del lavoro e dalla cultura al tempo libero. Possono partecipare alla Consulta tutti i ragazzi/e residenti nel Municipio di età compresa tra i 16 e i 35 anni. Programmazione e incremento di attività culturali e laboratori artistici. Sportelli di ascolto divisi per area di competenza. Promozione del volontariato. Promozione della Pet Terapy. Per le scuole: scheda di ogni edificio scolastico, valutazione stato dei luoghi, elenco interventi di ristrutturazione necessari; consulta scuole con audizione semestrale; analisi dei bisogni degli alunni con disabilità e verifica degli effettivi servizi e prestazioni erogate. Terzo punto - Commercio e il Turismo: il mantenimento degli esercizi commerciali di vicinato costituisce la condizione primaria per contrastare le chiusure, incrementare l’apertura di altri esercizi commerciali per mantenere vivo il territorio. Queste attività svolgono una funzione più che economica di tipo sociale. La strada, soprattutto in quelle aree in cui non sono presenti attività di vicinato, è quella di favorire la nascita di esercizi polifunzionali, nei quali il commercio al dettaglio è accompagnato da altri servizi di interesse per tutta la collettività: un elemento essenziale per le popolazioni locali.

BLASI: Tre priorità sono dare esecuzione al decentramento in un territorio che ha specificità significative, migliorare la viabilità con incentivazione dei mezzi pubblici e lasciare a casa le automobili, abbattere le diversità legate ai quartieri popolari San Pio e Catino, rimaste ai margini e abbandonate a loro stesse senza alcun servizio.

MORISCO: Il Municipio 5, essendo collocato più a nord rispetto al centro della città, presenta problemi legati alla viabilità e al trasporto su gomme e su rotaie. Inoltre va monitorato costantemente l'inquinamento ambientale connesso alla presenza dell'aeroporto. Vanno individuate zone destinate a parcheggi e creato un park and ride con navette che connettono la periferia al centro della città. Sono fondamentali centri diurni per anziani, sostegno domiciliare per malati cronici e asili nido per le giovani famiglie. Essendo un medico del territorio sono sensibile alle problematiche socio-sanitarie del territorio. Bisogna rafforzare i centri famiglia integrandoli di competenze sul sostegno dell'adolescenza, dei diversamente abili, delle donne vittime di violenza. Mi piacerebbe intensificare gli sportelli informativi che facilitino gli iter burocratici sanitari, fare campagne di prevenzione e screening. È necessario un migliore raccordo con le Forze dell'Ordine per un efficace controllo del territorio soprattutto nelle zone limitrofe di San Pio-Torricella-Catino, migliorando l'illuminazione ed installando un maggior numero di telecamere. Vorrei incrementare i rapporti con agenzie turistiche creando eventi e sagre, intensificando cosi il turismo e la movida della costa. Inoltre vorrei riqualificare gli spazi aperti creando aree sportive e ricreative.