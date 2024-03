Mafia a Bari, Decaro contro ipotesi scioglimento Comune: "Risponderò con onore alla commissione, nulla da nascondere"

Ha difeso con veemenza l'operato dell'amministrazione comunale che ha guidato per 10 anni. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha commentato in una infuocata conferenza stampa l'avvio della commissione d'inchiesta, deciso dal Governo, per verificare l'ipotesi dello scioglimento del Comune.

Al termine della conferenza, il primo cittadino ha riassunto ai microfoni, il senso della sua battaglia politica contro i clan locali che, secondo la sua visione, sarebbe messa in discussione dall'iniziativa del ministero dell'Interno. "Da uomo dello Stato, mi sento deluso - ha dichiarato Decaro - vivo sotto scorta da 9 anni perché mi sono messo contro la criminalità. Veder arrivare una commissione che deve fare un ispezione antimafia nel mio Comune un po' mi inquieta".