Leccese sindaco e il nuovo Consiglio comunale di Bari: chi siederà nell'aula Dalfino

Chi siederà nel nuovo Consiglio comunale di Bari? Con il risultato del ballottaggio, che ha sancito la vittoria di Vito Leccese, eletto sindaco di Bari con il 70% delle preferenze, si definisce anche la possibile composizione della prossima assise cittadina.

La ripartizione dei seggi vede 28 scranni assegnati alla maggioranza (tra le liste di Leccese e quelle che danno capo a Michele Laforgia) e otto per l'opposizione. A incidere sull'effettiva composizione del Consiglio, in attesa della proclamazione ufficiale, saranno anche le scelte di Leccese per la composizione della nuova giunta, con la nomina di eventuali assessori che potrebbe fare spazio a nuovi consiglieri.

Il nuovo Consiglio di Bari vedrà in ogni caso dieci seggi assegnati al Pd (che al primo turno ha raccolto 28.863 voti, pari al 19,77% attestandosi come primo partito). Tra riconferme e new entry, potranno dunque sedere in Consiglio Elisabetta Vaccarella (al top delle preferenze con oltre 3900 voti), gli ex assessori Pietro Petruzzelli e Paola Romano, l'ex presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti, Giovanna Salemmi, Michelangelo Cavone, nella precedente consiliatura presidente dell'assise cittadina, Domenico Scaramuzzi, Antonio Bozzo, Marco Bronzini e Nicola Amoruso.

Cinque seggi vanno alla lista Decaro per Bari, con gli assessori Vito Lacoppola e Carla Palone, Nicola Loprieno, Angela Perna e Pietro Albenzio. Tre i seggi per Con Leccese sindaco, che vedrà in Consiglio Romeo Ranieri, Francesco Giannuzzi e Nicoletta Milone. Due i seggi conquistati dalla lista Leccese sindaco, con la riconferma di Pierluigi Introna e l'ingresso di Grazia Albergo, ex presidente del Municipio IV. Un seggio a testa rispettivamente per Progetto Bari con Leccese (il più votato è stato Diego De Marzo, ex presidente Retegas) e Noi Popolari (con Claudio Schirone).

Nella compagine di Laforgia, oltre al seggio spettante all'avvocato penalista, ci sono due seggi per la lista Laforgia sindaco, che consentiranno l'ingresso in Consiglio di Victor Laforgia e Giovanni Moretti (in passato presidente del Municipio V), il Movimento 5 Stelle, con un seggio conquistato, vede la riconferma in Consiglio di Antonello Delle Fontane, un seggio va a Bari Bene Comune (con l'assessora uscente al Welfare Francesca Bottalico) e uno a Bari Città d'Europa (con Pasquale Lavopa).

Per il centrodestra, oltre al seggio del candidato sindaco Fabio Romito, ci sono i tre di Fratelli d'Italia (entrano Pino Viggiano, recordman di preferenze nella coalizione, Laura De Marzo e Antonio Ciaula). Altri due seggi vanno alla lista Romito sindaco (con Valeria Amoruso e Carlo Patruno), e altri due distribuiti tra Forza Italia (torna in Consiglio Giuseppe Carrieri) e Udc (con Giuseppe Neviera).

I RISULTATI DEL BALLOTTAGGIO LECCESE-ROMITO

I RISULTATI DELLE LISTE ALLE COMUNALI