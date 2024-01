Il Pd sulla candidatura di Petruzzelli a sindaco di Bari: "Non cambia la posizione del partito. Serve soluzione condivisa"

Dopo la "scossa" dal lungomare di San Girolamo, con l'ufficializzazione della candidatura dell'assessore comunale all'Ambiente Pietro Petruzzelli, esponente del Partito Democratico, a sindaco di Bari, è lo stesso Pd a esprimere la propria posizione in una nota a firma dei segretari di Puglia, area metropolitana barese e Bari città, Domenico De Santis, Pino Giulitto e Gianfranco Todaro: "La posizione del Pd - si lecce - rimane quella di due mesi fa, così come indicata dalla segreteria nazionale per voce del capo gruppo al Senato, Francesco Boccia. La disponibilità alla candidatura di Petruzzelli verrà discussa all’interno degli organismi e ascoltando la base assieme alle altre. L’interesse e l’obiettivo dei democratici baresi resta quello di trovare una soluzione condivisa con tutti i partner della coalizione".

"In accordo con i livelli superiori interni" già da ieri sono proseguiti gli incontri "con il gruppo dirigente del Partito Democratico - prosegue la nota -, ripartendo dalla segreteria cittadina. Poi incontreremo il gruppo consiliare al Comune, tutti gli eletti nei Municipi, gli iscritti nelle 5 assemblee per ascoltare la base; al termine di questo percorso convocheremo l’assemblea cittadina con gli eletti e i segretari di circolo per trovare insieme una soluzione unitaria da portare al tavolo della coalizione. Da ultimo, il tavolo politico cittadino sarà a breve riconvocato per proseguire nei suoi lavori" conclude la nota.