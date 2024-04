Leccese sul palco di piazza Umberto: "Andiamo avanti". La segretaria Pd Schlein: "Con Vito anche se vorrà dialogare con Laforgia"

"Le Primarie non erano tra Laforgia e qualcuno degli indagati, ma tra Laforgia e Leccese. Io e lui saremmo stati, con la nostra storia, garanti della correttezza del voto", ma "c'è qualcuno a cui non interessa assolutamente il destino della città di Bari, ma interessa solo speculare sulla nostra città per un mero calcolo elettorale. Andiamo Avanti perchè noi vogliamo davvero bene a questa città". A parlare, dal palco di piazza Umberto, è Vito Leccese, candidato del Pd (nonchè di civici, Verdi, Azione e altre formazioni politiche) che avrebbe dovuto partecipare al voto di domenica prossima per designare il candidato della coalizione di sinistra alle prossime Comunali di giugno a Bari. Consultazione 'annullata' dopo l'annuncio di ieri dell'altro competitor, Michele Laforgia (supportato da associazioni, Sinistra, M5S e Verdi) a seguito dell'inchiesta su un presunto voto di scambio che ha portato alle dimissioni dell'assessora regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia (indagata) e ha visto, tra gli altri, l'arresto di suo marito Sandro Cataldo e del sindaco di Triggiano Antonio Donatelli.

Alla manifestazione hanno partecipato anche la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, e il leader dei Verdi, Angelo Bonelli. Leccese ha voluto parlare delle ultime concitate ore, spiegando come ciò verificatosi sia "assolutamente incomprensibile. La gente mi incoraggia ad andare avanti ma si chiede cosa stia succedendo. Avevamo stampato 25mila per le elezioni primarie. Qualcuno dei sostenitori di Laforgia mi aveva chiesto se si poteva ricucire. Ho provato a praticare la virtù della temperanza e della mediazione, ho sempre provato a ricucire gli strappi, ad attenuare i contrasti, non ho mai attaccato frontalmente il mio avversario, e non ho mai risposto agli attacchi, a volte scomposti, che sono arrivati dai suoi sostenitori". C'era una "possibilità che si individuasse un percorso comune" ha detto Leccese, ovvero condividere "un passo inxietro entrambi, per fare tutti un passo in avanti. Era una cosa che gli avevo prospettato sabato scorso anche all'ora di pranzo. Lui mi accusa di essere un bugiardo, ma nella mia vita ho sempre ritenuto che la verità è rivoluzionaria. E' meglio dire la verità che nascondere qualcosa o celarsi davanti comportamenti ipocriti" Una "soluzione unitaria - rimarca - che per noi vuoi dire fare un passo indietro, per un nome che possa tenere compatto questo schieramento larghissimo, composto dai partiti progressisti, dalle liste civiche, ambientaliste e cittadinanza attiva che si sono avvicinati e che oggi intendono continuare. Ma mi sa che dall'altra parte hanno un'idea diversa del concetto di unità. Anche ieri mi è sembrato chiaro che la ricerca dell'unità per loro fosse poco più che una formula retorica. In realtà il messaggio arrivato è stato chiaro,. Lo ha espresso Conte. Niente primarie, il nostro candidato è Michele Laforgia. Siamo stanchi di subire ultimatum perchè non avete nessuna superiorità morale, nè culturale. Non siete gli eroi, gli eletti. Sono fortemente irritato da questa narrazione manichea con i buoni da una parte e i cattivi dall'altra. Funziona solo nelle favole dei bambini. Qui siamo adulti e vaccinati. Ci attendono 62 giorni di campagna. E' meglio che nessuno sventoli la bandiera della verginità" ha poi rimarcato Leccese.

Elly Schlein ha ribadito il sostegno del Partito: "Vito è una persona per bene, persona specchiata. Lo ha fatto mettendo a disposizione una cosa preziosa, una storia che parla di giustizia sociale e ambientale. Siamo pronti a sostenerti" dice rivolgendosi a Leccese "anche se vorrai tentare ancora la strada dell'unità dialogando con Michele Laforgia per evitare la spaccatura che hanno fatto ieri, trovando una sintesi unitaria. Abbiamo sempre lavorato per l'unità. Abbiamo proposto di fare un passo in avanti per farne uno ma la risposta è stata negativa. Il nostro avversario è la destra. Se non costruiamo adesso ci ritroveremo a costruire sulle macerie. Una cosa deve essere chiara. Non posso essere disposta a tollerare gli attacchi che arrivano alla nostra unità. Far saltare le primarie a 3 giorni dal voto è una sberla a tutta quella gente che si stava preparando per votare Vito o Michele ed è un'insopportabile illazione che i due candidati, persone specchiate, potessero avvalersi di mezzi . Così come non accetto il pregiudizio su chi abita a Bari Vecchia non avrebbe saputo esprimere un voto libero. Questa città non merita di venire macchiata. Bari è una città che si è rianimata e per questo voglio ringraziare Antonio Decaro e la sua squadra nonchè il sindaco precedente Michele Emiliano. Questa lotta non basta mai e ci ritiene di alzare il livello di guardia. La vicenda di Triggiano - ha ribadito Schlein - e le inchieste di queste settimane, se le accuse sono confermate, sono gravissime. Davanti a questi fatti il Pd intende guardarsi dentro fino in fondo, con autocritica e determinazione. Non siamo immuni ai tentativi d'infiltrazione ma dobbiamo diventarlo. Non accettiamo, nè vogliamo voti sporchi o voti comprati".

Bonelli, nel supportare Leccese, sottolinea "l'improvviso stop alle primarie" che è stato "incomprensibile al punto di vista politico. Due persone per bene (Leccese e Laforgia, ndr) si stavano confrontando. E' stato un errore rilevante, a questo punto, come Verdi sosteniamo Vito e solo Vito, nessun altro, nè a Roma, nè altrove, potrà decidere cosa dovrà accadere nelle prossime ore dal punto di vista del raggiungimento di una auspicabile unità".