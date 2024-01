Il rebus centrosinistra per Bari 2024, Paola Romano: "E' l'ora di un cambio generazionale. Puglia laboratorio progressista"

Tra riunioni in programma e trattative sempre più complicate, il centrosinistra cerca un difficile equilibrio per trovare il nome di chi lo rappresenterà nella corsa a nuovo sindaco di Bari. A meno di cinque mesi dalle Elezioni comunali di giugno la situazione è decisamente nebulosa con tanti nomi in ballo e una frammentazione evidente sia tra le varie anime della coalizione che all'interno del Pd. Da una parte l'ipotesi del capo di gabinetto del Comune, Vito Leccese, dall'altra l'appoggio delle associazioni più di Sinistra all'avvocato Michele Laforgia. Nel mezzo, invece, 'carte' che potrebbe avanzare il Pd in caso di Primarie, ovvero il deputato Marco Lacarra, l'assessore cittadino allo Sport e all'Ambiente, Pietro Petruzzelli (che nei giorni scorsi ha ufficializzato la sua corsa), e l'assessora comunale all'Istruzione, Paola Romano.

Ed è proprio l'unica donna, fino ad ora, della partita delle Comunali baresi, a invocare unità nel centrosinistra, per evitare di regalare la città alle opposizioni: "Mi auguro - afferma a BariToday - che vi possa essere un candidato che possa coinvolgere tutti. E' un momento delicato. Il mio auspicio è che vi possa essere un passaggio generazionale per immaginare una città con l'orizzonte dei prossimi 20 anni. D'altra parte, gli ultimi due sindaci rappresentano proprio questo tipo di visione. Sia Emiliano che Decaro, ai tempi della loro prima elezione, avevano 45 e 44 anni".

Per l'assessora, inoltre, Bari può diventare un incubatore politico con orizzonte nazionale: "La Puglia è da sempre un laboratorio dell'Italia - dice - e potrebbe essere importante vedere al governo della città di Bari le varie compagini al momento all'opposizione rispetto al Governo nazionale. Ieri, ad esempio, è stato approvato in Senato il disegno di legge sull'Autonomia differenziata. Dobbiamo preoccuparci del nostro campo politico perchè c'è da essere preoccupati di quello opposto che vota, compresi parlamentari baresi di quello schieramento, un disegno dannoso come quello approvato". Per farlo, dunque, servirebbe trovare la quadra tra Pd, M5S, Sinistra e civiche: "Io sono disponibile a svolgere le Primarie - afferma - e, più in generale mi piacciono come strumento. E' ovvio che si debba decidere tutti insieme e, certamente, all'interno del Pd".

I Dem, in questi giorni, proseguiranno gli incontri con dirigenti locali e attivisti: oggi è in programma quello con i consiglieri dei Municipi mentre, domani, sarà la volta dei circoli degli attivisti: "In questi 10 anni - rivendica Romano - Bari è cambiata tanto. Abbiamo chiuso o stiamo per chiudere percorsi iniziati con Michele Emiliano come il waterfront di San Girolamo, l'Asse Nord Sud, la Fibronit. Con Antonio Decaro abbiamo messo in campo l'idea di una città policentrica, partendo dalla presenza, in ogni quartiere, di biblioteche, asili nido e palestre. Si è puntato, poi, sulla riapertura di grandi contenitori culturali come il Margherita e il Mercato del Pesce. Il futuro, a mio avviso, è nella città della conoscenza con infrastrutture per la gente e un aumento del capotale umano. Ciò significa investire nella formazione dei più giovani e dei disoccupati, affinchè Bari diventi una città delle competenze. In questo senso rientrano le nostre politiche su Porta Futuro e, ad esempio, sul prossimo rientro del Cnr in città. A questo si deve aggiungere, appunto, la presenza dei servizi, per attirare i cittadini e invogliarli a vivere a Bari".