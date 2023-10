Il Pd cittadino al confronto per il post-Decaro: le tre disponibilità restano in campo. Boccia 'mediatore'

Nessun ritiro di disponibilità e un'ulteriore passaggio di riflessione per trovare una quadra: è quanto emerso dall'assemblea cittadina del Partito Democratico di Bari, svoltasi questa mattina nella sede Dem di via Re David, indetta con l'obiettivo di fare il punto sul nome per la cosa a sindaco del capoluogo pugliese.

Alla discussione hanno preso parte alcuni importanti esponenti pugliesi del partito, tra cui i parlamentari Francesco Boccia e Ubaldo Pagano. Il primo, sostanzialmente, dovrebbe rivestire un ruolo di 'facilitatore' per dipanare la 'matassa' che vede al momento tre Dem che hanno manifestato una loro intenzione a correre per la carica di primo cittadino, ovvero il deputato Marco Lacarra e gli assessori comunali Paola Romano e Pietro Petruzzelli. Una disponibilità che, dopo la riunione di oggi, non viene meno: un problema per il Pd che, nel caso dovessero svolgersi Primarie (anche di coalizione) per la scelta del candidato sindaco, non potrà presentare più di due suoi esponenti.

Gli interventi di Boccia e Pagano hanno tracciato un percorso da seguire: l'idea sarebbe quella di continuare ancora per un paio di settimane a ragionare all'interno del partito, portando contestualmente avanti un discorso programmatico attraverso macro temi. Fondamentale, a tal proposito, sarebbe mantenere l'unità nel Pd, remando nella stessa direzione e cercando di coinvolgere il più possibile tutti i pezzi della coalizione al tavolo del centrosinistra allargato, la cui prossima riunione è prevista per il 25 ottobre.

"Ritengo - spiega a BariToday - il segretario barese Dem, Gianfranco Todaro - che chi potrà avere maggiori possibilità di vincere sarà il candidato o la candidata con la capacità di raccogliere più consenso anche attraverso liste e ricevendo il supporto delle civiche. In ogni caso abbiamo bisogno di ulteriori passaggi e di sviluppare idee su cui possa procedere la persona candidata". In sostanza, però, le tre disponibilità restano in campo: "Tutte - aggiunge Todaro - hanno pari grado e sono allo stesso livello di autorevolezza. L'aspetto importante, però, è quello di capire chi potrà vincere non tanto le Primarie quanto le 'Secondarie', ovvero le Elezioni di giugno". In questo senso, tra Civiche, Sinistra e M5S che scalpitano o chiedono di essere ascoltati, il puzzle del centrosinistra resta sempre difficile da comporre.