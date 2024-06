Il recordman delle preferenze nel centrodestra a Bari è Pino Viggiano (Fdi): "La politica è ascoltare la gente"

Un totale di 1308 voti che lo hanno proiettato in vetta alle preferenze per i candidati del centrodestra: Pino Viggiano, eletto per la seconda volta consigliere comunale a Bari, si prepara ad un nuovo mandato di cinque anni in aula Dalfino. Dopo il primo quinquennio nelle file della Lega con l'esperienza di vicepresidente dell'Assemblea, il 59enne medico di famiglia ha ottenuto un risultato positivo concorrendo nelle liste di Fratelli d'Italia: "Sono orgoglioso di questo risultato - dice a Baritoday - che è il frutto di un confronto e di un ascolto quotidiano dei cittadini, premiando il mio rapporto con loro. La politica è comunicazione e sentire le esigenze della gente".

Viggiano è al suo quinto mandato nelle istituzioni cittadine: dopo due consiliature nella Circoscrizione Libertà, dove ha ricoperto (nella seconda) anche il ruolo di vicepresidente, fu eletto in Municipio 1 e poi, nel 2019 a Palazzo di Città. L'exploit del 2024, tra i pochi nell'intera coalizione guidata da Fabio Romito che si prepara al ballottaggio di domenica e lunedì prossimi (dopo un primo turno al 29,12%) contro Vito Leccese, potrebbe nuovamente regalargli un ruolo importante nel prossimo Consiglio: " E' stata una campagna elettorale particolare perchè molto breve, non si sapeva se saremmo andati alle urne o no. L'ho affrontata con impegno ed entusiasmo insieme ai miei amici ed elettori. Questa volta, senza alcuna polemica con la Lega per la quale ho svolto il primo mandato, ho condiviso la linea di Fratelli d'Italia e sono transitato in questo gruppo nel pieno rispetto del precedente partito. Fabio Romito - rimarca - ha svolto una campagna straordinaria, si è impegnato tanto e ha dato il valore aggiunto al centrodestra. Si parte da 0 a 0 e vediamo cosa sceglieranno i barese, se preferiranno una continuità o una discontinuità con il passato".

Nel frattempo, Viggiano, prepara proposte e programmi, all'insegna del confronto con tutte le parti politiche: "Non rientra nel mio stile criticare a prescindere - dice - e l'obiettivo di un consigliere comunale è quello di votare tutti gli atti nell'interesse dei cittadini. Negli ultimi anni, Centro e Madonnella sono cresciuti ma ci sono tanti problemi irrisolti come le questioni legate alla sicurezza e alle periferie. Alcune zone della città di sera sono impraticabili. Bisogna anche migliorare l'igiene pubblica a Bari. Inoltre, riferendomi alla mia professione, faccio notare come il sindaco sia la massima autorità sanitaria e che debba interloquire anche con la Regione su alcune problematiche, come quelle delle liste d'attesa".

Viggiano, oltre alla propria rielezione, ha potuto festeggiare anche il successo della moglie, Rosaria Impedovo (Fratelli d'Italia) rieletta per la terza volta nel Municipio 1, la più votata del centrodestra. Un rapporto che si fonde anche con l'impegno politico: "Noi rispettiamo gli elettori, lavoriamo in totale sinergia. Il consenso dei baresi, che ringraziamo, scaturisce dal lavoro quotidiano che abbiamo con loro, dalla comunicazione e dal confronto giornaliero".