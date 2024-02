Sì di Laforgia alle primarie, le reazioni nel Pd: "Segnale importante, ora teniamo unita la nostra comunità"

Dopo mesi di stallo, la mossa di Laforgia, con il sì alle primarie e la proposta delle 'Unitarie' per il candidato sindaco, sembra sbloccare finalmente l'empasse nel centrosinistra. E anche le parole di Conte, con l'apertura alle primarie, rafforzano l'idea di un percorso unitario verso le Comunali di giugno. E dal Pd, che da tempo spingeva per le primarie, non possono che arrivare commenti di soddisfazione.

"Finalmente, dopo 6 mesi - afferma in una nota il segretario del Pd Puglia, Domenico De Santis - giunge un segnale di accettazione da Michele Laforgia delle primarie e una generosa apertura di Conte. Questo il Partito Democratico chiedeva da mesi e finalmente ora si accetta l’idea di una larga consultazione del popolo del centrosinistra. Basta questo a garantire l’unità della coalizione? Solo se avremo presente che questa unità non è solo unità tra le forze politiche, ma prima di tutto unità della nostra comunità, dei nostri elettori, dei nostri cittadini. Loro sono la nostra risorsa più grande. Noi, come penso condivida anche Laforgia, riteniamo che quel mondo sia il nostro mondo. Dobbiamo organizzare ì gazebo in tutti i quartieri della città. Primarie, che lo siano davvero. Gratuite, trasparenti anche eventualmente attraverso le preregistrazioni, ma libere fino all’ultimo minuto come è stato per il centrosinistra da Vendola in poi, per finire all’ultima esperienza di Elly Schlein. Partiamo dalla grande esperienza di Vendola del 2005, evitiamo di svolgere una assemblea in un luogo solo per una piccola parte del nostro mondo. Liberiamo le energie, chiamiamo il nostro popolo a decidere liberamente, facciamolo non per i partiti, non per i due autorevoli candidati in campo ma per il bene della città. Noi appoggeremo Vito Leccese, ma chiunque vinca sarà una vittoria di tutti. Spero valga per tutti, candidati e partiti. Questo è la prima regola delle primarie. Serve coraggio a tutti noi, del nostro popolo non dobbiamo avere timori o paure".

Di passo in avanti importante parla anche la presidente del Pd barese, Titti De Simone, che ribadisce dal canto suo l'importanza del confronto, pure espressamente chiesto da Laforgia. " La disponibilità di Michele Laforgia a consultazioni unitarie del centrosinistra, e la proposta di confronto richiesto per condividere alcune regole di base, insieme a Vito Leccese, è un passo importante nella direzione dell’unità che da mesi faticosamente stiamo cercando di non disperdere, malgrado i toni e le continue tensioni esercitate in particolare verso chi nel partito democratico lo ha sempre chiesto a viso aperto, sempre nella correttezza. Ma l’essenziale è arrivare ad una intesa che garantisca un confronto vero, democratico, aperto. Mi auguro che così sarà e si vada in questa direzione, insieme. Il confronto ed il rispetto tra idee è il sale della democrazia.Ovunque. Dopo le dichiarazioni di assoluto buon senso di Conte peraltro, credo che davvero a Bari possa riaprirsi un laboratorio del campo largo contro le destre. Che è quello che tutti gli elettori progressisti ci chiedono".

Interviene anche Marco Lacarra: "Lo dicevamo da mesi. Le primarie (o unitarie, che dir si voglia) sono l'unico strumento possibile per poter addivenire a una sintesi politica in un contesto complicato come quello in cui si è trovato il centrosinistra a ridosso delle amministrative. Ha prevalso finalmente la ragionevolezza e la voglia di tenere unita la coalizione.

Sono dispiaciuto che siamo dovuti arrivare a febbraio, sprecando mesi preziosi in cui avremmo potuto fare campagna elettorale presentando il nostro progetto per la città ai cittadini, per convincerci tutti della necessità di ricorrere a un appuntamento pre-elettorale aperto all'intera cittadinanza. Auspico che il tavolo politico del 27 febbraio possa quindi deliberare di procedere in tal senso, con primarie aperte che porteranno senz'altro alla legittimazione di cui il candidato Sindaco del centrosinistra avrà bisogno per vincere e proseguire con una squadra forte e coesa il meraviglioso percorso della primavera pugliese a Bari.