Primarie di centrosinistra a Bari, Azione: "Leccese o Laforgia? Sceglieremo dopo attenta valutazione"

"Azione esprime soddisfazione per la ormai raggiunta concordia, tra le forze politiche del centrosinistra, sul metodo delle primarie per la scelta del candidato sindaco per le prossime elezioni comunali di Bari. Una decisione che concorre all’unità della coalizione di centro-sinistra". Con queste parole, la delegazione cittadina del partito guidato da Carlo Calenda, commenta la scelta di intraprendere la consultazione interna per designare l'aspirante primo cittadino. La contesa vedrà contrapposti Vito Leccese e Michele Laforgia.

"Il partito si era espresso a favore dello straordinario strumento di partecipazione popolare delle primarie sin dai primi incontri nello scorso settembre - si legge in una nota di Azione - Senza una chiara leadership era necessario concorrere a definire una leadership diffusa e condivisa. Superata l’attuale situazione di stallo dobbiamo recuperare il tempo che avremmo potuto dedicare all’ascolto della città, delle istanze che vengono dai cittadini, per far partire la costruzione del progetto della Bari del prossimo decennio. Azione chiede a tutte le forze politiche che si riconoscono in questo “campo largo” di avere il coraggio di ascoltare e unire. Il partito sceglierà quale dei candidati alle primarie sostenere dopo una attenta valutazione delle proposte in campo, della visione della città e della disponibilità ad accogliere le nostre proposte di sviluppo e valorizzazione del territorio. Bari ha bisogno al più presto di un candidato sindaco capace di recepire e fare sintesi delle proposte di tutte le forze che concorreranno a sostenere l’utopia di futuro per la nostra città che, a partire dalla consapevolezza di quanto fin qui realizzato, possa essere più innovativa, più sostenibile, più giusta, più democratica".