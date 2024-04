Scontro nel centrosinistra sui candidati sindaco di Bari, Conte: "Pd abbarbicato su nome proveniente da Giunta Decaro"

"Non posso entrare con il Pd in un progetto riformatore e di rilancio del governo della città certificando la lotta interna, il primato delle correnti. Siamo arrivati alle primarie molto indeboliti. Poi è venuta fuori l'inchiesta". Lo ha dichiarato il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, durante la trasmissione 'Accordi e disaccordi' su Nove, parlando del ritiro dalle Primarie di centrosinistra per le elezioni comunali di Bari. I pentastellati sostengono il candidato Michele Laforgia, che è contrapposto a Vito Leccese, appoggiato invece dal Pd.

"Sono venuti a Roma Decaro ed Emiliano - ha raccontato Conte - Ho detto davanti a testimoni che se non andava bene Laforgia, è giusto che un candidato lo troviate voi. Portateci un nome che possiamo tutti condividere. Mi hanno proposto il capo di gabinetto uscente della Giunta Decaro, una persona per bene. Ma secondo voi ci ripresentiamo tutti quanti abbarbicati sul capo di gabinetto della Giunta uscente? Se dovesse arrivare un'altra inchiesta giudiziaria io non reggo più, non posso ritrovarmi dall'opposizione in una situazione del genere".

"Non ho detto alla Elly Schlein che sono ultimativo e definitivo. Ho detto pensaci un attimo. Fammi sapere. Dal mercoledì di Pasqua su Bari non ho saputo più nulla - ha precisato il leader del M5Stelle - Poi è arrivata la seconda inchiesta, in qualche modo prevedibile, tra capo e collo, che ha certificato un voto inquinato, un voto sporco. Uno scambio politico elettorale. Quindi noi saremmo andati a fare paradossalmente le primarie in un contesto che senza le regole più stringenti che avevamo chiesto era assolutamente inquinato".

Durante l'intervista, Conte ha precisato di aver avvertito la segretaria Schlein una ventina di minuti prima di annunciare pubblicamente la rinuncia alle Primarie. "Siamo stati mesi ad attendere un altro nome della società civile di Bari - ha concluso Conte - L'unico nome su cui il pd si è abbarbicato è il capo di gabinetto uscente di Decaro. Il Pd in mesi non mi ha portato un altro nome. Ora dove lo troviamo? Ho detto a loro 'ditemi una ragione ostativa su Laforgia'. Hanno scelto poi il loro candidato, secondo me male. Mi devono dire perché dovremmo dire no a Laforgia. È una persona stimata, stimatissima in città, lo dice lo stesso Pd, non capisco. Se Laforgia si ritira, allora ne prendiamo atto, ma se non si ritira, il Movimento 5 Stelle ha una linearità e non c'è motivo per abbandonarlo'".