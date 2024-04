Primarie del centrosinistra, arrivano i big della politica nazionale: Conte a Bari per Laforgia, Schlein in piazza Umberto con Leccese

La campagna per le primarie del centrosinistra, che porteranno alla scelta del candidato sindaco della coalizione, si avvia verso lo sprint finale, e a Bari arrivano i 'big' della politica nazionale per sostenere i rispettivi candidati.

Per Michele Laforgia, domani, giovedì 4 aprile, arrivano in città il leader M5S Giuseppe Conte e Nichi Vendola, presidente di Sinistra Italiana. L'appuntamento è in piazza Libertà, alle ore 19.

Si terrà invece venerdì 5 aprile, in piazza Umberto, a partire dalle 18.30, il comizio conclusivo per Vito Leccese: sul palco per sostenere la sua candidatura ci saranno la segretaria del Pd, Elly Schlein, il portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, con il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il sindaco di Bari Antonio Decaro. A presentare la serata ci sarà Antonio Stornaiolo con lo spettacolo musicale del quartetto d'archi Alter Echo di Roberta Ardito. L'evento è organizzato grazie alla partecipazione di PD, PSDI, Verdi, Azione e delle liste civiche che supportano la candidatura.