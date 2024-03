Primarie del centrosinistra, Conte e Vendola a Bari per Laforgia: comizio in piazza Libertà

Giuseppe Conte arriva a Bari per sostenere Michele Laforgia nello sprint finale verso le primarie del centrosinistra, in programma il 7 aprile. Il presidente del Movimento 5 Stelle è atteso nel capoluogo pugliese giovedì 4 aprile: appuntamento alle ore 19 in piazza Libertà. Con Laforgia e Conte, sul palco di piazza Prefettura, ci sarà anche il presidente di Sinistra Italiana, Nichi Vendola, come annuncia lo stesso Laforgia con un post sui social.

Con il leader nazionale del M5S ci saranno anche il vicepresidente del M5S Mario Turco, il coordinatore regionale del M5S Leonardo Donno, l’europarlamentare Mario Furore, il coordinatore provinciale del M5S Bari Raimondo Innamorato, il deputato Gianmauro Dell’Olio, i consiglieri comunali Antonello Delle Fontane e Italo Carelli, i consiglieri municipali Gaetano Colella, Giuseppe Bondanese, Chiara Riccardi, Giuseppe Catalano, Vito Saliano, il rappresentante del gruppo territoriale Daniele Amendolare, eletti ed iscritti del M5S. “Siamo orgogliosi - dichiarano Innamorato, Dell’Olio, Delle Fontane, Carelli e i consiglieri municipali del M5S - della presenza di Giuseppe Conte per Michele Laforgia. Una presenza che, ancora una volta, testimonia l’impegno e la grande attenzione per Bari e per i territori. Insieme a lui illustreremo le nostre proposte per la città e per il rinnovamento che riteniamo necessario”.

Alle primarie del 7 aprile, Michele Laforgia, avvocato penalista sostenuto oltre che dal M5s da partiti e gruppi della 'Convenzione per Bari' (tra cui Sinistra Italiana, Socialisti, +Europa), sfiderà Vito Leccese, candidato indicato dal Pd, attuale capo di gabinetto del sindaco Decaro (in passato al Comune anche con Emiliano, ed ex parlamentare dei Verdi), sostenuto anche dalle civiche Con, Sud al centro, Popolari, Senso civico e altri partiti.

*Ultimo aggiornamento ore 17.20