Primarie centrosinistra, la Convenzione: "Sulle regole polemiche pretestuose, ecco le nostre proposte

Il giorno potrebbe essere quello del 24 marzo: ma, data a parte, l'intesa sulle primarie del centrosinistra, per decidere chi sarà il candidato sindaco tra Michele Laforgia e Vito Leccse, sembra essere tutt'altro che chiusa. E se ieri il Pd parlava di un 'tira e molla stucchevole" sulle regole, oggi a intervenire è la Convenzione per Bari, che riunisce movimenti e partiti a sostegno di Laforgia.

"In queste ore - si legge in una nota della Convenzione - si stanno alzando polemiche più pretestuose del solito sulle regole che dovranno favorire la partecipazione delle elettrici e degli elettori baresi chiamati alla scelta del candidato sindaco per Bari. Come Convenzione Bari 2024 abbiamo discusso a lungo per individuare le regole e le modalità adatte a garantire: legalità, democratica partecipazione, libera espressione del voto".

E così nel comunicato la Convenzione espone quelle modalità elaborate e proposte "per poter coinvolgere una platea più vasta ed arrivare ad una scelta". Ovvero: "la costruzione di un albo delle elettrici ed elettori baresi che manifestano la volontà di esprimersi, preregistrandosi, attraverso un portale e una procedura facile e immediata; chiusura delle preregistrazioni all’ultimo minuto utile, e cioè il giorno prima dell’inizio delle operazione di voto; voto elettronico, semplice e immediato: un tablet in cui inserire il codice individuale generato dal sistema e poi la scelta, l’uno o altro; un numero di sedi, cinque abbiamo proposto, quanti sono i Municipi della città".

"Che c’è che non va in queste modalità? Sono semplici, sono democratiche, favoriscono e facilitano l’espressione del voto, annullano i tentativi di inquinamento e manipolazione. Vogliamo guardare all’oggi e al futuro con l’ottimismo della volontà che ci anima: con quattro semplici modalità e regole la politica può riprendersi il proprio ruolo, e riportare al centro la passione e la volontà di agire per il bene comune. E sarà compito di Michele Laforgia e Vito Leccese in primis, attraverso le iniziative comuni che vorranno e dovranno fare (pensiamo ad almeno cinque pur nei tempi strettissimi rimasti) metterle al centro del loro confronto".

A conclusione della nota, il richiamo diretto al Pd: "E’ per questo che siamo in attesa di conoscere la definitiva posizione del Partito Democratico per l’approvazione di queste semplici regole per salvaguardare ciò che noi intendiamo come prioritaria: l’unità del centrosinistra".