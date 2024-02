Comunali, Progetto Bari: "Sì a primarie per unire la coalizione, ma siamo quelle che abbiamo già conosciuto"

"Come dichiarato più volte da Vito Leccese, siamo disponibili a fare le primarie per cercare di unire la coalizione progressista, purché siano libere e democratiche, come previsto dalla legge elettorale e come quelle che abbiamo fatto prima per Vendola e recentemente per Elly Schlein. Altro tipo di primarie non ne conosciamo". Così Riccardo Montingelli, portavoce dell'associazione Progetto Bari, interviene in merito alle consultazioni del centrosinistra che vanno delineandosi, dopo il sì di Laforgia alle primarie e l'apertura di Conte.

"Abbiamo inoltre riconosciuto ed apprezzato - prosegue Montingelli - il grande senso di responsabilità del PD e degli altri autorevoli candidati, Paola Romano, Pietro Petruzzelli, Marco Lacarra, nel ritirare le proprie candidature a favore di Leccese convergendo su di lui per unire e non dividere. Con convinzione domenica andiamo a sostenere la candidatura di Vito Leccese candidato sindaco di Bari. Vito Leccese ha inoltre dichiarato che accoglie qualunque iniziativa di confronto democratico utile al dialogo che faccia fare un passo in avanti verso la candidatura Unitaria. Andiamo Avanti", conclude il portavoce di Progetto Bari.