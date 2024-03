Verso l'intesa sulle Primarie del centrosinistra a Bari: voto il 24 marzo. Si tratta su sedi e pre-registrazione

Il tempo stringe ma qualcosa sembra muoversi sull'organizzazione concreta delle Primarie per scegliere tra Michele Laforgia e Vito Leccese il candidato del centrosinistra alle Elezioni Comunali di Bari 2024. Dopo aver trovato l'intesa, assieme a partiti, formazioni e associazioni che compongono lo spettro della larga coalizione in via di composizione (dal Pd alla Sinistra fino al M5S, ai centristi e alle liste civiche), sullo svolgimento della consultazione per risolvere la contesa tra i due nomi in campo, è giunta, a quanto pare, l'ora dell'accordo sul giorno del voto.

I baresi, salvo sorprese, dovrebbero andare ai 'gazebo' per le Primarie (o 'Unitarie' come le definiscono laforgiani e M5S) domenica 24 marzo, giorno delle Palme. E' quanto emergerebbe dall'incontro avvenuto ieri sera tra i big al tavolo delle trattative, ovvero il segretario pugliese del Pd, Domenico De Santis, il coordinatore provinciale del M5S, Raimondo Innamorato, nonché i due protagonisti, Michele Laforgia e Vito Leccese. Una data, su cui spingevano più Laforgia e i Cinquestelle, preferita rispetto all'altra tra quelle proposte, ovvero il 7 aprile, per la quale il Pd avrebbe avuto più gradimento a causa di motivi organizzativi, ma più vicina a quella della presentazione delle liste, il cui termine è previsto a maggio, un mese prima delle elezioni del prossimo 8-9 giugno.

Si è preferito, invece, anticipare tutto, in modo da avere più tempo per programmi e candidature. La data, però, rappresenta uno solo degli aspetti da risolvere. L'altro elemento in campo è quello del numero di seggi a disposizione. La recente maxi inchiesta della Dda di Bari, che ha portato all'arresto di 130 persone e sta cercando di fare luce sul presunto voto di scambio alle Primarie del Centrodestra del 2019, ha provocato una profonda riflessione all'interno della coalizione, con appelli da parte di Laforgia e Leccese affinche si creino condizioni per un'elezione pienamente trasparente. Sulla questione sedi le posizioni tra i due candidati erano distanti. Laforgia (e il M5S) spingevano per una location unica mentre dall'altra parte sarebbe emersa un esigenza di favorire quanto più possibile la partecipazione distribuendola sul territorio. Un compromesso potrebbe vedere poche sedi (3-4?) facilmente raggiungibili dagli elettori.

Un altro punto sul quale sembra possa arrivare a breve una convergenza è quello della pre-registrazione per poter partecipare alle Primarie. L'orientamento generale propenderebbe per un limite fissato a 24 ore prima della consultazione. Una modalità che consentirebbe di monitorare con più sicurezza l'effettiva quantità di elettori che si presenterà alle urne. In ballo vi è anche la possibilità di adoperare il metodo del voto elettronico per garantire ulteriore rapidità e trasparenza alla consultazione. Gli esponenti dei partiti si incontreranno nuovamente, al più presto, per trovare una quadra definitiva, dando così l'assetto definitivo a uno scenario composto non senza difficoltà negli ultimi mesi di trattative tra e negli stessi partiti.