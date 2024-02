L'appello di Progetto Bari a Laforgia per l'unità del centrosinistra: "Compatti alle Comunali per battere le Destre"

"Rivolgo un appello all'avvocato Michele Laforgia e alla sua associazione. Facciamo parte della stessa storia di impegno civico e politico che ci ha permesso di sconfiggere l'egemonia delle destre in città e in Regione Puglia". Ad affermarlo è Riccardo Montingelli, presidente dell'associazione politica e civica Progetto Bari, intervenuto sul tema delle prossime Comunali di giugno a Bari.

"Abbiamo assistito - dice Montingelli - ad un altro atto di generosità, dopo Paola Romano e Marco Lacarra autorevoli esponenti del Pd, da parte di Pietro Petruzzelli" che ha ritirato ieri la propria candidatura a sindaco di Bari. Un "atto di generosità e di umiltà nei confronti della sua comunità e della coalizione progressista. L'assessore Pietro Petruzzelli in questa delicatissima fase in cui si è trovata la coalizione di centrosininstra ha voluto fare con un gesto di umiltà un passo indietro rispetto alla sua candidatura a Sindaco della città. Per tale motivo ci sentiamo di riconoscergli un grande senso di responsabilità politica . Sottolineiamo che non si è trattato di una resa, ma di aver messo al primo posto quel patrimonio di idee, di valori che ha accompagnato l'impegno politico di tante persone che in questi anni hanno creduto e continuano a credere che la politica è comunità è partecipazione fuori dai personalismi".

Di qui la richiesta a Laforgia di puntare all'unità del centrosinistra e a non presentarsi divisi all'appuntamento elettorale: "Riscriviamo insieme - rimarca Montingelli - ancora una volta quel meraviglioso capitolo rappresentato dalla Primavera Pugliese durata venti anni per il bene dei nostri concittadini. La piazza intorno a noi in Italia si infiamma e c'è il pericolo che la Destra la cavalchi anche questa volta in chiave anti Europea . Non possiamo dividerci sul Sindaco di Bari. Bari è Cambiata. La Puglia è Cambiata. Dobbiamo avere a cuore il futuro delle nuove generazioni e solo rimanendo uniti per i nostri valori, questo potrà essere possibile".