Comunali Bari 2024: dalle 14 al via lo spoglio, in diretta i risultati per l'elezione del nuovo sindaco

Partono alle 14 le operazioni di scrutinio per le Comunali 2024. Archiviato lo spoglio per le Europee, è ora il momento delle Amministrative: chi sarà il nuovo sindaco di Bari? BariToday segue le operazioni in diretta, con aggiornamenti live sui risultati.

Secondo i primi exit poll, resi noti ieri, in vantaggio risulterebbe Vito Leccese (Pd, Verdi e altre 5 liste), attestato tra il 42% e il 46%. Un dato che aprirebbe la strada al ballottaggio con Fabio Romito, supportato da Fdi, Fi, Udc-Prima l'Italia e altre 7 liste, al secondo posto con una forbice tra il 31 e il 35%. Terzo, invece, Michele Laforgia, sostenuto da M5S, Bari Bene Comune e altre 4 liste, valutato tra il 20 e il 24 percento. Sarebbe invece sotto l'1% la performance di Sabino Mangano (Oltre) e Nicola Sciacovelli (due liste civiche). Dopo lo spoglio per le Comunali ci sarà quello per le elezioni dei presidenti dei 5 Municipi di Bari.

Le operazioni di spoglio interessano anche gli altri otto Comuni al voto in provincia di Bari: Binetto, Bitritto, Cellamare, Gioia del Colle, Putignano, Rutigliano, Santeramo e Turi.

COMUNALI 2024: TUTTI I RISULTATI, LISTE E PREFERENZE

ELEZIONI EUROPEE: TUTTI I RISULTATI