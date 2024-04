Romito candidato sindaco del centrodestra: "E' il momento di dare un segnale di rinnovamento"

"Il centrodestra mi ha investito dell’onore di essere il candidato Sindaco per la nostra Città, una responsabilità che mi mette i brividi e che affronterò - insieme a voi - con serietà, impegno e con il sorriso che tutti voi conoscete e che fa parte della natura ottimista, propositiva e determinata che il Signore mi ha donato". In un messaggio sui social, Fabio Romito, consigliere regionale della Lega e nome scelto dal centrodestra per la corsa a sindaco, ringrazia dopo l'annuncio della sua candidatura.

"Lo ammetto, sono emozionato", scrive Romito, aggiungendo che "questa, però, non è la mia sfida ma la sfida di tutti", "la sfida di chi è rimasto ai margini della Città pur essendone perno, solo perché escluso da cerchi magici e gruppi di potere. La sfida di chi intende far tornare Bari a sorridere e a guardare al futuro con ottimismo e orgoglio. La sfida generazionale di chi non vuole delegare ad altri il proprio destino. La sfida dei giovani baresi, delle donne, delle famiglie, di chi lavora ogni giorno con dignità e onore e pretende una Città sicura,moderna, efficiente, pulita, giusta, equa, onesta, attenta agli ultimi ma in grado di essere trampolino di lancio per il futuro".

"Dopo 20 anni - prosegue Romito - è arrivato il momento di dare un segnale di discontinuità, di rinnovamento. Vi chiedo di essermi accanto, di partecipare a questo momento storico direttamente, senza delegare", conclude.