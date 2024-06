Romito e i 5 punti programmatici per Bari in caso di elezione: "Se li fallirò non mi ripresenterò come candidato sindaco"

Un patto per 5 punti programmatici da realizzare durante il proprio mandato da sindaco, con l'impegno a non ripresentarsi per una seconda volta se non saranno tutti realizzati: è quanto propone il candidato primo cittadino di Bari del centrodestra, Fabio Romito, intervenuto in una conferenza stampa a meno di una settimana dal ballottaggio del 23 e del 24 giugno che lo vedrà opposto a Vito Leccese.

"Abbiamo analizzato i programmi elettorali del 2014, 2019 e 2024 del centrosinistra - ha detto Romito - . e cii sono punti che si ripeto ciclicamente. Uno di questi è il tram del mare: lo aspettiamo dal 2014 e non ce n'è traccia. I 100mila nuovi alberi presentati da Leccese erano stati promessi già nel 2019. Il nuovo Piano Urbanistico Generale, anche. Il centrosinistra continua a promettere, promettere e promettere ma molto spesso si dimentica delle cose da fare. Vogliamo invertire la rotta. Vorrei sottoscrivere un patto con i baresi che garantisca ai cittadini le cose che faremo. Cinque punti programmatici nei primi 5 anni di mandato".

Tra questi anche sicurezza, igiene urbana, sostegno alle attività economiche, parcheggi interrati e mobilità, trasparenza ed efficienza amminsitrativa: "Se non dovessi realizzare uno di questi 5 punti non mi ripresenterò per un secondo mandato. E' un impegno personale e diretto, non ho bisogno di intermediari o controfigure. E' una rivoluzione perchè le elezioni amministrative sono sempre state le presentazioni di un libro dei sogni da raccontare agli elettori. Bari ha bisogno di opere vere".

"Per il ballottaggio - ha poi concluso Romito con una riflessione - ci sarà un voto libero e non 'organizzato' come quello che ha caratterizzato la campagna elettorale" nei giorni scorsi. "C'è chi ha aspettato l'ultimo giorno utile per assumere e utilizzare le graduatorie vecchie, evidetemente in campagna elettorale e durante il turno di ballottaggio. C'è chi come noi intende il lavoro come qualcosa di sacro e che dà dignità alle persone. Non deve essere utilizzato come mercimonio elettorale" ha rimarcato il consigliere regionale.