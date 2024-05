La Bari del futuro, le interviste ai 5 candidati sindaci: a colloquio con Sabino Mangano

A pochi giorni dal voto BariToday intervista i candidati sindaci che l'8 e il 9 giugno si sfideranno nella consultazione per eleggere il nuovo sindaco di Bari per il quinquennio 2024-2029. Al centro del colloquio i principali temi da affrontare per governare la città.

Sabino Mangano, 49 anni, consulente It, è supportato dalla lista Oltre che racchiude in sè diverse realtà civiche, ambientali e di partecipazione attiva

Che campagna è stata fino ad ora, per lei?

Facendo un paragone con quella del 2014 (in cui era candidato sindaco per il M5S, ndr) questa è stata più congrua. Quella volta subentrai a non molto dal voto ed ebbi poco tempo per incontrare il territorio. Questa qui è stata molto più partecipata. Direi anche complessa, prima della par condicio, perchè a seguito degli scandali di Bari e la possibilità dello svolgimento delle Primarie chi era fuori ha avuto meno attenzione. Adesso cercheremo di giocarcela e di essere presenti, provando ad accedere al Consiglio comunale.

Parlando di programmi, quali sono le sue idee per la città? Cominciamo con le questioni periferie e decentramento

Il decentramento va totalmente rivisto. Quello che abbiamo è un finto decentramento amministrativo che prende in considerazione esclusivamente la presenza della politica. Vogliamo far si che si possa riconsiderare il presidio dei 5 municipi, se effettivamente servono, se si può ridurre la rappresentanza politica. Dobbiamo renderli operativi con un bilancio, un'assise propria. Bisogna anche fare un ragionamento sulle autonomie, con territori che in passato hanno fatto delle scelte. Bisogna capire se c'è ancora quella volontà e farla rispettare se verrà confermata o anche facendo capire se possano andare bene municipi più operativi, evitando però che possano trasformarsi in gettonifici.

Quali soluzioni per l'ambiente e il verde pubblico?

Bari ha bisogno del Pug. L'espansione della città, negli ultimi 50 anni, è stata incontrollata soprattutto per quanto riguarda la cementificazione. Negli ultimi anni abbiamo avuto un aumento impressionante delle cubature. Hanno abbattuto Punta Perotti ma nella zona della Regione hanno realizzato una serie di palazzoni che sono preoccupanti perche vedono attorno una limitata presenza di verde. Un parchetto di cemento non aiuta l'ambiente in città. Noi siamo per il consumo di suolo zero. Bari ha tante realtà abitative vuote e potrebbero essere rese utilizzabili. La città, in ogni caso, ha bisogno di ossigeno: il parco del castello, così come l'area a sud di Bari, devono realmente essere dei polmoni verdi. L'auspicio è che, ad esempio Costa Sud, non sia solo con piste ciclabili, quattro piante e poi affiancata da palazzoni come nel caso di Japigia. Il cittadino deve partecipare alle scelte del Pug. Nel programma abbiamo inserito un'azione denominata 3-30-300, ovvero 3 alberi visibili dalla propria abitazione a occhio nudo, 30% di copertura arborea in ogni quartiere e uno spazio verde a non più di 300 m di abitazione per le nuove aree di urbanizzazione. Poi c'è il discorso degli orti urbani che vanno sviluppati e valorizzati, rappresentano un'occasione di riavvicinamento dell'uomo alla terra ed evitano l'edificabilità di aree. Bisogna attivare anche studi epidemiologici sull'impatto ambientale di grandi arterie urbane, porto, inquinamento per tombamento di rifiuti, cercando di capire quanto impattino sulla salute dei cittadini.

Legalità e sicurezza: due temi importanti

Vorremmo rendere molto più attiva la Polizia Locale: non può restare un'organizzazione legata solo alla sicurezza stradale e alle multe. Deve essere un'entità formata anche per combattere vari fenomeni, vedi lo spaccio di piazza Umberto. Gli agenti vanno aggiornati e formati. L'altro fronte è la videosorveglianza che garantisce la privacy dei cittadini. Non vogliamo raccogliere dati ma far sì che anche attraverso l'intelligenza artificiale ci si possa attivare in maniera preventiva aiutando le forze dell'ordine. Sarebbe utile anche utilizzare i droni per la gestione dei roghi e degli abbandoni

Come aiutare lo sviluppo economico e il commercio?

Bari è la città con metri cubi più alti di centri commerciali. Si sta allargando la morte del settore cittadino perchè c'è stata una politica locale di espansione di queste strutture. Un barese, infatti, invece di andare nei negozi del Murattiano e di quartiere preferisce andare nei centri commerciali utilizzando la Tangenziale. Vorremmo mettere un freno a questa espansione. Dobbiamo far arrivare le persone nel centro cittadino in maniera molto più rapida, quindi favorire questo tipo di viabilità con mezzi pubblici. Poi dobbiamo pensare al commercio come innovazione. E' un settore che a Bari si è adagiato molto sugli allori dei bei tempi, ovvero apro la serranda e aspetto il cliente. Con l'e-commerce è tutto diverso. Rappresenta un competitor invisibile che si è impadronito di una grande fetta di mercato. Abbiamo pensato di creare una piattaforma comunale per commercianti ed esercenti, realizzando così un e-commerce geolocalizzato. Il negoziante deve offrire prodotti e i cittadini avranno a disposizione un'app gratuita. Se io mi trovo a Japigia e faccio una ricerca su uno specifico paio di scarpe, il sistema automaticamente mi dirà dove si trova. Quindi potrei ritirarlo o farmelo consegnare dai runner. Riteniamo sia un passo innovativo per rendere più moderno il commercio locale

Trasporti, viabilità e fondi Pnrr: come immagina la Bari della mobilità?

Quello che dobbiamo considerare è una viabilità più snella di quella attuale, ovvero corsie preferenziali che possano snellire le tempistiche del trasporto pubblico e dei taxi. Tutto questo per ridurre l'accesso delle auto nelle aree centrali. Bisogna anche rivedere il discorso del park and ride. Creare aree parcheggio all'esterno significa limitare la produzione di co2. L'allargamento di via Amendola ad esempio, è stata una scelta, a mio avviso, totalmente sbagliata. Il traffico veicolare è aumentato, così come la velocità, tra l'altro tagliando in due la strada. Difficilmente, infatti, qualcuno la attraversa. Dobbiamo favorire la mobilità sostenibile attraverso sistemi di car sharing e car pooling. Diciamo no a sistemi di ciclabili come quelle fatte sul lungomare che sono pericolose, ma vorremmo piste con corsie protette che garantiscano sicurezza a chi usa la bici e il monopattino. Le piste light fatte dall'amministrazione sono fallimentari e insicure per ciclisti e veicoli.

Cosa ha in mente di proporre per il welfare, le persone e i diritti?

Sul welfare vanno potenziati i servizi alla persona. Crediamo che tra tutte le attività che sono oggi quasi inaccessibili o poco accessibili a chi ha disabilità fisiche e cognitive debbano essere valorizzate. Il welfare deve tutelare tutti e deve essere un riferimento per le attività della città, dal punto di vista dello sport e del turismo. Per esempio ci sono state azioni sulla cultura per persone che hanno disabilità cognitive, come il 'teatro handicap' che ha dato tanto alla città. Sull'emergenza abitativa bisognerebbe fare un censimento riguardante le abitazioni sfitte e non abitate, per darle a chi ha bisogno di un tetto. Bisognerebbe riconvertire anche altre case inutilizzate per aiutare l'emergenza alloggi per gli studenti. Abbiamo pensato anche di riconvertire aree come la Fiera come polo universitario e di ricerca. Infine, ci piacerebbe creare una rete di sportelli per i cittadini, uno in ogni quartiere, in modo da assisterli dal punto di vista sanitario, psicologico e dei diritti lgbtqia+.