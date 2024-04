Sabino Mangano candidato sindaco di Bari: in corsa con il sostegno di movimenti civici

C'è anche Sabino Mangano, ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, tra i candidati a sindaco di Bari, insieme a Michele Laforgia e Vito Leccese per il centrosinistra, e Fabio Romito per il centrodestra. Mangano, che aveva già annunciato la sua discesa in campo ad agosto scorso con 'Oltre', spiega che sarà sostenuto da un gruppo di movimenti civici.

"Ci siamo - scrive Mangano sui social presentando il logo di 'Oltre-Movimenti civici associati' -, è per me un onore rappresentare, insieme ad Oltre, importanti comunità civiche quali Azione Civile di Ingroia, Partecipazione Attiva, Com.Re.Co e Fronte Verde. Ma hanno già dato disponibilità al supporto - conclude - anche le associazioni dei commercianti baresi, realtà associative a tutela dell'ambiente ed associazioni e comitati cittadini locali".