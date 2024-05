Sabino Mangano e la corsa a sindaco di Bari: "Oltre gli schieramenti tradizionali. Trasparenza, comunità e cittadinanza"

A pochi giorni dalla presentazione delle liste per le Comunali di Bari 2024, si scaldano i motori del team di Sabino Mangano, quarto candidato sindaco assieme a Michele Laforgia, Vito Leccese e Fabio Romito. L'ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle nel periodo del primo mandato di Antonio Decaro, ovvero nel quinquennio 2014-2019, correrà con la lista denominata Oltre, ponendosi in posizione autonoma rispetto agli altri schieramenti in campo.

Un progetto politico che racchiude diversi movimenti e attivisti: "Oltre - spiega Sabino Mangano a BariToday - nasce con la volontà di superare i limiti tradizionali della politica per abbracciare una visione più inclusiva della stessa. Ho voluto creare un contenitore politico basato sul principio della trasparenza, orientato alla comunità e alla cittadinanza, dove ci sono decisioni sulla vita reale e non i massimi sistemi di cui la politica spesso tratta. In questo modo entriamo nei problemi della gente".

L'obiettivo di Oltre è quello di coinvolgere i cittadini direttamente "attraverso - rimarca Mangano - la partecipazione attiva e abbiamo deciso di presentare un programma e un simbolo che ha visto avvicinarsi varie realtà che condividono le nostre idee". In particolare, nella lista confluiranno Azione Civile (movimento fondato dal giudice Antonio Ingroia) come "riferimento - dice Mangano - della legalità, del sociale e del rispetto della Costituzione", ma anche il soggetto nazionale Partecipazione Attiva, Com.Re.Co, ovvero il comitato per i referendum deliberativi e la partecipazione diretta nei Comuni, ma anche Fronte Verde, Movimento nazionale "che vuole difendere natura, rispetto umano armonico, diritti civili e giustizia sociale".

Gli obiettivi del programma di Oltre vanno, dal coinvolgimento dei cittadini nelle scelte amministrative alla lotta alla cementificazione, fino al sostegno sociale: "Bari non ha approvato, in questi anni, il Piano Urbanistico Generale. E' assurdo e vogliamo evitare che, come adesso, si agisca in deroga creando palazzi e altro cemento. La città ha livelli record per mancanza di parchi e di aree verdi. Tutto ciò non è ammissibile. Oltre all'ambiente, vogliamo implementare politiche per i più giovani. Immaginiamo una misura chiamata 'Su la testa', che consenta loro di vivere appieno la città e fare esperienze. In questo programma c'è l'aumento della presenza di residenze universitarie, per combattere il caro affitti, ma anche attività di partecipazione riguardanti sport, cultura e ambiente anche per i più piccoli".

Sul fronte delle partecipate comunali, finite nell'occhio del ciclone dopo le ultime inchieste giudiziarie, Mangano propone "meccanismi che consentano una maggiore trasparenza". Infine, la proposta di istituire referendum deliberativi "con quorum non elevati, in modo di consentire ai cittadini di partecipare realmente alla vita politica".

Mangano, dunque, si pone 'oltre' i partiti tradizionali e attualmente in Consiglio comunale, dopo l'esperienza co il M5S, forza politica "partita benissimo - dice - e finita male dal punto di vista dell'organizzazione, ormai totalmente assorbita nel bipolarismo nazionale". "Vogliamo provare - sottolinea - una terza via. Il centrodestra propone Romito, una persona per bene ma che rappresenta movimenti a favore dell'autonomia differenziata. Ciò è allarmante. Il centrosinistra invece, è diviso in due e una maggioranza spaccata dal punto di vista dei contenuti potrebbe non garantire governabilità in Comune".