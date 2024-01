Forza Italia 'in tour' per ascoltare i cittadini baresi, tappa a Santo Spirito: "Quartiere con enormi potenzialità, ma servizi comunali carenti"

Di quartiere in quartiere "per raccogliere direttamente dai baresi idee per migliorare e rinnovare" il territorio. Il 'tour' di Forza Italia in vista delle elezioni amministrative prosegue, e ha toccato questa mattina il mercato settimanale di Santo Spirito.

"Un quartiere dalle enormi potenzialità ma assediato da servizi comunali insufficienti, insicurezza, sporcizia, traffico e scarsità di parcheggi. È quanto hanno riferito stamane i circa 250 residenti intervistati al mercato settimanale di Santo Spirito, al quarto gazebo allestito da Forza Italia Bari dopo quelli ai quartieri Libertà, Carbonara e San Paolo", spiegano da Forza Italia in una nota.

Il prossimo appuntamento riguarderà il mercato settimanale del Municipio II.